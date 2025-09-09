Таким был Киев 45 лет назад: ретро-кадр площади возле Оперы показал прошлое столицы (фото)

Как выглядела площадь возле Национальной оперы Украины в 1979 году

В соцсетях недавно появилось архивное фото Киева 1979 года, которое быстро привлекло внимание пользователей. На нем изображено здание Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко – один из самых ярких архитектурных памятников столицы.

Фото из сообщества "Ретро Киев" показывает, каким был центр города более 40 лет назад: тогда площадь перед театром еще не имела современного благоустройства, а по улицам двигался транспорт, характерный для позднего советского периода. "Телеграф" рассказывает, чем именно интересна эта фотография.

Архитектурное наследие в объективе времени

Величественное здание оперы, построенное в 1901 году по проекту архитектора Виктора Шретера, предстает на снимке во всей своей неоренессансной красоте. Этот стиль, объединяющий классические пропорции с декоративным богатством, делает здание настоящим украшением улицы Владимирской. В 1979 году театр уже имел за плечами почти восемьдесят лет истории, за которые стал настоящим храмом украинского музыкального искусства.

Киевские улицы конца 1970-х

Национальная опера Украины в 1979 году, фото: Ретро Киев

Площадь перед оперой на снимке 1979 выглядит совсем иначе, чем сегодня. Отсутствие современного устройства – широких тротуаров, декоративного озеленения и пешеходных зон – компенсируется особой атмосферой неторопливости и размеренности.

Национальная опера Украины в 1979 году, фото из открытых источников

Транспортный поток того времени отражает технический уровень позднесоветской эпохи. На улицах преобладают автобусы и легковые автомобили характерных для того периода моделей. Никакой современной суеты – лишь медленное движение городской жизни на фоне монументальной архитектуры.

Культурная жизнь столицы

1979 год был особенным для украинской культуры. Это время, когда, несмотря на политические ограничения, национальное искусство находило способы самовыражения. Репертуар включал как классические мировые произведения, так и национальные оперы, такие как "Наталка-Полтавка" И. Котляревского и "Запорожец за Дунаем" С. Гулака-Артемовского.

Сравнивая этот снимок с современным видом площади, можно увидеть, как изменился Киев за более чем четыре десятилетия. Возникли новые архитектурные акценты, расширилась инфраструктура, увеличился транспортный поток. Но неизменной осталась роль Национальной оперы как культурной доминанты этой части города.

Сегодня здание театра является памятником архитектуры национального значения. После капитальной реконструкции 2016 года оно приобрело новое техническое оснащение, сохранив при этом исторический шарм и архитектурную подлинность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был кинотеатр "Киев" вскоре после открытия. До настоящего времени не сохранилась одна важная деталь его экстерьера.