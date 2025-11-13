Укр

В сети показали ретро-фото культовой столичной гостиницы: изменилася ли она за 60 лет

Фото Колаж "Телеграфа"

За годы существования "Днепр" пережил "дерзкую" перестройку, открытие культового ресторана, приватизацию до сих пор встречает гостей

В соцсетях появилось уникальное фото гостиницы "Днепр" 1960-х годов. Это время, когда здание только начало удивлять киевлян своей современной архитектурой.

На снимке, которым поделились в сообществе "Ретро Киев", видна 11-этажная гостиница во всей красе советского модернизма. Впоследствии она немного "подрастет", но уже имеет тот самый узнаваемый силуэт, который стал визитной карточкой центра Киева. "Телеграф" решил рассказать о нем подробнее

1964 год: рождение легенды

Гостиница "Днепр" была построена в 1964 году, здание стало ярким образцом киевского модернизма – архитектурного стиля, определявшего лицо столицы в 1960-70-х годах. Первоначальная высота составляла 11 этажей, что в то время было поразительным достижением. Отель расположен в самом выгодном месте столицы – на пересечении главных транспортных и туристических маршрутов, где Крещатик переходит в Европейскую площадь.

Символично, что открытие гостиницы "Днепр" совпало с другим важным событием – вводом в эксплуатацию международного аэропорта "Борисполь". Оба события 1964 года символизировали открытость Киева для мира, готовность столицы принимать иностранных гостей.

Отель "Днепр" в Киеве, 1960-е. Фото: Роман Бровко

1970-е: надстройка и развитие

В начале 1970-х годов гостиница получила дополнительный, 12-й этаж – надстройку для расширения номерного фонда. Именно это придало зданию тот окончательный вид, который сегодня знают киевляне.

Отель "Днепр" уже с надстройкой

Несмотря на советские реалии, гостиница "Днепр" считалась одной из самых престижных в городе. Здесь останавливались официальные делегации, иностранные гости, советская элита. Сервис пытались держать на уровне, соответствующем статусу столичной гостиницы.

1995 год: "Панорама Клуб" – пейзаж на миллион

В 1995 году на 12-м этаже открыли ресторан "Панорама Клуб" – место, быстро ставшее легендарным. Впечатляющий панорамный вид на центр Киева, Днепр и исторические кварталы сделал ресторан одним из самых романтических заведений столицы.

Зал ресторана "Панорама Клуб"

"Панорама Клуб" работает по сей день, оставаясь популярным местом для празднований, деловых встреч и свиданий. Для многих киевлян и гостей столицы ужин с видом на ночной Киев – обязательный пункт программы.

Вид из ресторана "Панорама Клуб"

2020-е: приватизация и новая эпоха

В 2020-х годах гостиница была успешно приватизирована. Новым владельцем стал известный бизнесмен Максим Криппа, который впоследствии приобрел и соседнюю гостиницу "Украина". Это позволило создать гостиничный кластер в самом сердце Киева.

Новые владельцы взяли курс на модернизацию отеля при сохранении его исторической ценности и архитектурного наследия. Усилия направлены на повышение качества сервиса, обновление номеров, улучшение инфраструктуры и международное продвижение гостиницы.

Отель сегодня: между историей и современностью

Сегодня гостиница "Днепр" – это четырехзвездочный комплекс со 186 номерами, собственной ресторацией, банкетным и конференц-залом, бизнес-центром и современной инфраструктурой.

Отель совмещает историческую атмосферу советского модернизма с комфортом для современных европейских гостей. Он остается популярен среди туристов, бизнесменов и участников международных мероприятий в Киеве.

