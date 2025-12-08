Советы не спешили отстраивать: на ретро-фото показали руины одной из главных украинских святынь

Эти кадры, сделанные после взрыва 1941 года, для современных украинцев – не просто исторический курьез, а болезненное напоминание о том, как войны и империи пытались стереть нашу духовность.

Когда смотришь на черно-белые фотографии 1940-х годов, где вместо величественного Успенского собора – только обрушенные стены с едва уцелевшими фресками и горы кирпича, сложно поверить, что речь идет об одном из главных храмов Украины. Эти снимки, сделанные после катастрофы 1941 года, сегодня приобретают новое звучание: они показывают, насколько хрупкой может быть даже самая древняя святыня, когда на нее направлена военная машина.

Кадры, которыми поделился столичный экскурсовод Валерий Лысенко, принадлежат основателю фотожурналистики Роберту Капа. Они сделаны ориентировочно в 1947 году, "Телеграф" расскажет о них поподробнее.

Сердце киевской духовности

Успенский собор появился в XI веке как центральное сооружение Киево-Печерской лавры — монастыря, быстро превратившегося в духовный центр всей Киевской Руси. Здесь хранились древние мозаики, фрески, иконы и мощи святых, сюда шли паломники из всей Восточной Европы.

Успенский собор Киево-Печерской Лавры в XI-XII вв. Вариант реконструкции.

На протяжении веков храм переживал татарские набеги, пожары, перестройки. В XVII–XVIII веках, во времена гетмана Ивана Мазепы, он приобрел выразительные черты украинского барокко – именно с теми массивными золотыми куполами и богатым декором собор вошел в память киевлян.

Успенский собор, 1911 год

Трагедия 1941 года

3 ноября 1941 года, когда Киев уже находился под немецкой оккупацией, Успенский собор был взорван. Взрыв огромной силы превратил мощное сооружение в обугленные обломки – от стен остались фрагменты с фресками, которые еще держались на кусках кладки, а внутри образовались завалы кирпичей и камней.

Руины Успенского собора, фото 1947

Вопрос, кто именно уничтожил собор, до сих пор остается дискуссионным. Историки рассматривают две основные версии: советское минирование стратегических объектов перед отступлением или нацистскую диверсию с последующим переводом ответственности. Архивные документы подтверждают деятельность советских подпольных групп в Киеве, но немецкие "расследования" больше служили пропагандистским целям, чем поиску правды.

Руины Успенского собора, фото 1947

Десятилетие забвения

После войны развалины Успенского собора оставались на территории Лавры как открытая рана. На старых фотографиях видны обрушенные стены с уцелевшими росписями, напоминавшими о былом величии храма. Для посетителей это место выглядело как шрам среди одного из главных монастырских комплексов страны.

Руины Успенского собора, фото 1947

Советские власти не спешили с восстановлением. Лавра функционировала как музейно-заповедный комплекс, где ценили архитектурный ансамбль, но церковную жизнь жестко контролировали. Руины собора вписывались в военный нарратив без глубокого осмысления духовной и национальной травмы.

Руины Успенского собора, фото 1947

Возрождение независимости

Только после 1991 года Украина смогла серьезно заговорить о полном восстановлении Успенского собора. В середине 1990-х годов было принято решение воссоздать храм в барочных формах XVII–XVIII веков, опираясь на исторические описания, сохраненные чертежи и иконографические источники.

Восстановление Успенского собора

Строительно-реставрационные работы продолжались несколько лет. В 2000 году, ко Дню независимости, восстановленный собор торжественно освятили – его златоверхий силуэт снова занял центральное место в панораме Лавры. Для многих украинцев это стало не просто архитектурным событием, а символом возвращения к источникам после десятилетий умолчания.

Почему эти фото важны сегодня

История Успенского собора – история Украины в миниатюре: расцвет и христианизация, военные разрушения, советские запреты и сложное возрождение в независимом государстве. Архивные фотографии руин напоминают, что речь шла не только о драме одной святыни, но и о целенаправленной политике уничтожения украинской идентичности.

Отстроенный в 1990-х годах собор стал символом возвращения к собственной исторической памяти. Украина не просто отреставрировала храм – она заявила право восстанавливать разрушенное и называть свои трагедии своими именами.

