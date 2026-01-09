Киев без тепла? В домах столицы могут начать сливать воду из труб, — нардеп

Киевляне активно обсуждают эту тему в соцсетях

В ряде районов Киева коммунальные службы якобы получили указание сливать воду из внутридомовых систем. В то же время местные жители переживают, что это может повлиять и на работу систем отопления.

Что нужно знать:

Сливать воду из внутридомовых систем нужно для защиты труб и отопления в сильные морозы

В соцсетях обсуждают возможные перебои с отоплением

Сейчас температура ещё плюсовая, но резкое похолодание ожидается уже совсем скоро

Об этом на своей странице в Facebook сообщает народный депутат Алексей Кучеренко. Он отмечает, что пока четкой информации от Киевской городской государственной администрации не поступало.

По моей информации, во многих районах Киева коммунальщики получили команду сливать воду из внутридомовых систем. Ждем четкую информацию от КГГА с рекомендациями относительно дальнейших действий населения написал он.

В то же время в социальных сетях пишут, что на Троещине в столице сегодня якобы будут сливать воду полностью и из-за этого не будет отопления. Пользователи отмечают, что в этот день за окном пока +1, однако согласно прогнозам синоптиков, на следующей неделе морозы могут доходить до -20 и даже -27 градусов.

Комментарий из соцсети. Фото: Київ.Інфо

Стоит отметить, что существует несколько причин, по которым обычно сливают воду:

Причины слива воды:

Предотвращение замерзания труб. Если в трубах остаётся вода, при сильных морозах она может замёрзнуть и расшириться. Это приведёт к разрыву труб и дорогостоящему ремонту. Защита внутридомовой системы отопления. Вода в радиаторах и стояках отопления тоже может замёрзнуть. Слив помогает избежать аварий зимой. Снижение риска протечек и аварий. Слив позволяет уменьшить вероятность протечек и повреждений оборудования.

В свою очередь "Телеграф" обратился в Киевскую городскую государственную администрацию, но по телефону представители отказались комментировать ситуацию — только через официальный запрос. После получения ответа, он будет обнародован на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 9 января на Левом берегу Киева введены экстренные отключения света. На правом берегу продолжают действовать графики.