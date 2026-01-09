Київ не залишиться без тепла? КМДА пояснила злив води у будинках столиці

Кияни активно обговорюють цю тему у соцмережах

У низці районів Києва комунальні служби нібито отримали вказівку зливати воду із внутрішньобудинкових систем. Водночас місцеві жителі переживають, що це може вплинути на роботу систем опалення.

Що потрібно знати:

Зливати воду із внутрішньобудинкових систем потрібно для захисту труб та опалення у сильні морози

У соцмережах обговорюють можливі перебої з опаленням

Зараз температура ще плюсова, але різке похолодання очікується вже зовсім скоро

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє народний депутат Олексій Кучеренко. Він зазначає, що поки що чіткої інформації від Київської міської державної адміністрації не надходило.

За моєю інформацією в багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем. Чекаємо на чітку інформацію від КМДА з рекомендаціями стосовно подальших дій населення написав він.

Водночас у соціальних мережах пишуть, що на Троєщині у столиці сьогодні нібито зливатимуть воду повністю і через це не буде опалення. Користувачі зазначають, що цього дня за вікном поки що +1, проте згідно з прогнозами синоптиків, наступного тижня морози можуть сягати -20 і навіть -27 градусів.

Коментар із соцмережі. Фото: Київ.Інфо

Слід зазначити, що є кілька причин, з яких зазвичай зливають воду:

Запобігання замерзанню труб. Якщо в трубах залишається вода, при сильних морозах вона може замерзнути та розширитися. Це призведе до розриву труб та дорогого ремонту. Захист внутрішньобудинкової системи опалення. Вода в радіаторах та стояках опалення теж може замерзнути. Злив допомагає уникнути аварій узимку. Зниження ризику протікання та аварій. Злив дозволяє зменшити ймовірність протікання та пошкоджень обладнання.

Своєю чергою "Телеграф" звернувся до Київської міської державної адміністрації, але телефоном представники відмовилися коментувати ситуацію — лише через офіційний запит. Після отримання відповіді, її буде оприлюднено на сайті.

Що кажуть у КМДА

В офіційному Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації зазначили, що злив води є стандартним технічним заходом за мінусової температури та не означає тривалої відсутності тепла.

"Під час аварій у морозну погоду, коли тимчасово припиняється циркуляція теплоносія, злиття води з будинкових систем опалення є обов’язковою технічною дією. Вода при мінусовій температурі швидко замерзає, і саме здренування дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання", — йдеться в повідомленні.

Важливо:

злив води не означає, що тепло відсутня тривалий час;

таку процедуру застосовують навіть тоді, коли відключення може зайняти кілька годин чи добу – це вимога безпеки.

Зазначається, що ці рекомендації діють в Україні майже 20 років і передбачені Правилами технічної експлуатації теплових установок та мереж.

Рішення про здренування приймає особа, відповідальна за технічний стан та експлуатацію теплових мереж підприємства за погодженням з енергопостачальною організацією.

"Цієї ночі, 9 січня, Київ вже вчетверте зазнав масованого комбінованого обстрілу. І сьогоднішня нічна атака була наймасштабнішою з початку осені – ворог випустив по місту 36 ракет – балістичних і крилатих, та майже 250 безпілотників. Внаслідок пошкоджень елементів критичної інфраструктури значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без постачання. Воду з будинкових систем в цих будівлях оперативно злили, щоб уберегти трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення тепла. З ночі енергетики та інші міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації на об’єктах, попри ризики й негоду", — кажуть у КМДА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 9 січня на Лівому березі Києва введено екстрені відключення світла. На правому березі продовжують діяти графіки.