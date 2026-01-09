Київ не залишиться без тепла? КМДА пояснила злив води у будинках столиці
Кияни активно обговорюють цю тему у соцмережах
У низці районів Києва комунальні служби нібито отримали вказівку зливати воду із внутрішньобудинкових систем. Водночас місцеві жителі переживають, що це може вплинути на роботу систем опалення.
Що потрібно знати:
- Зливати воду із внутрішньобудинкових систем потрібно для захисту труб та опалення у сильні морози
- У соцмережах обговорюють можливі перебої з опаленням
- Зараз температура ще плюсова, але різке похолодання очікується вже зовсім скоро
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє народний депутат Олексій Кучеренко. Він зазначає, що поки що чіткої інформації від Київської міської державної адміністрації не надходило.
За моєю інформацією в багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем. Чекаємо на чітку інформацію від КМДА з рекомендаціями стосовно подальших дій населення
Водночас у соціальних мережах пишуть, що на Троєщині у столиці сьогодні нібито зливатимуть воду повністю і через це не буде опалення. Користувачі зазначають, що цього дня за вікном поки що +1, проте згідно з прогнозами синоптиків, наступного тижня морози можуть сягати -20 і навіть -27 градусів.
Слід зазначити, що є кілька причин, з яких зазвичай зливають воду:
- Запобігання замерзанню труб. Якщо в трубах залишається вода, при сильних морозах вона може замерзнути та розширитися. Це призведе до розриву труб та дорогого ремонту.
- Захист внутрішньобудинкової системи опалення. Вода в радіаторах та стояках опалення теж може замерзнути. Злив допомагає уникнути аварій узимку.
- Зниження ризику протікання та аварій. Злив дозволяє зменшити ймовірність протікання та пошкоджень обладнання.
Своєю чергою "Телеграф" звернувся до Київської міської державної адміністрації, але телефоном представники відмовилися коментувати ситуацію — лише через офіційний запит. Після отримання відповіді, її буде оприлюднено на сайті.
Що кажуть у КМДА
В офіційному Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації зазначили, що злив води є стандартним технічним заходом за мінусової температури та не означає тривалої відсутності тепла.
"Під час аварій у морозну погоду, коли тимчасово припиняється циркуляція теплоносія, злиття води з будинкових систем опалення є обов’язковою технічною дією. Вода при мінусовій температурі швидко замерзає, і саме здренування дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання", — йдеться в повідомленні.
Важливо:
- злив води не означає, що тепло відсутня тривалий час;
- таку процедуру застосовують навіть тоді, коли відключення може зайняти кілька годин чи добу – це вимога безпеки.
Зазначається, що ці рекомендації діють в Україні майже 20 років і передбачені Правилами технічної експлуатації теплових установок та мереж.
Рішення про здренування приймає особа, відповідальна за технічний стан та експлуатацію теплових мереж підприємства за погодженням з енергопостачальною організацією.
"Цієї ночі, 9 січня, Київ вже вчетверте зазнав масованого комбінованого обстрілу. І сьогоднішня нічна атака була наймасштабнішою з початку осені – ворог випустив по місту 36 ракет – балістичних і крилатих, та майже 250 безпілотників. Внаслідок пошкоджень елементів критичної інфраструктури значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без постачання. Воду з будинкових систем в цих будівлях оперативно злили, щоб уберегти трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення тепла. З ночі енергетики та інші міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації на об’єктах, попри ризики й негоду", — кажуть у КМДА.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 9 січня на Лівому березі Києва введено екстрені відключення світла. На правому березі продовжують діяти графіки.