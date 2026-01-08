Каким был зимний Киев 70 лет назад: архивное фото показало, как столица боролась со снегом

Как столица боролась со снежными заносами и почему современные киевляне вряд ли увидят такое снова

Архивная фотография конца 1950-х годов, хранящаяся в Центральном государственном архиве Украины, показывает неожиданную картину. Десятки киевлян в теплых пальто с лопатами в руках расчищают бульвар Тараса Шевченко от доходящих колен снеговых заносов.

На фото, которым поделились в сообществе "Ретро Киев", видно, что зима того года показалась довольно снежной. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Лопата как главная техника

На архивном снимке хорошо видно, как люди собственноручно сгребают снег к чугунному забору бульвара, отбрасывая его к деревьям. Вдоль дороги стоят автомобили середины ХХ века, над ними контактная сеть троллейбусов, движение которых в такие дни полностью останавливалось.

К уборке привлекали не только дворников, но и сотрудников предприятий, студентов, работников учреждений. Трудовые коллективы выходили на стихийные "субботники" с деревянными и металлическими лопастями.

Фото: Назар Довженко

Век борьбы со стихией

В XIX – в середине ХХ века зима в Киеве длилась 100–120 дней. После сильных снегопадов улицы расчищали специальные команды дворников и рабочих на средства из городского бюджета.

Еще в феврале 1900 года, когда за два дня выпала месячная норма осадков, власти срочно нанимали сотни людей, чтобы откопать трамвайные пути. В советское время практика массовых уборок усилилась, но даже круглосуточная работа коммунальщиков не спасала от заносов.

От вьюг до теплых зим

Климатологи отмечают, что средняя зимняя температура в Киеве в последние десятилетия растет, а периоды стабильного снежного покрова сокращаются. В то же время даже в XXI веке столица испытывала мощные снегопады – в частности, в марте 2013 года в Киеве выпало рекордное количество снега.

Снегопад в Киеве в 2013 году

На фоне современных более теплых зим старые черно-белые фотографии воспринимаются уже не как обыденность, а как фрагмент зимней истории города. Они напоминают, что еще несколько десятилетий назад киевлянам приходилось буквально откапывать собственный город из-под снега – общим трудом, без тяжелой техники, с надеждой, что следующий циклон обойдет столицу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел пустой Андреевский спуск в 1942 году. На фото отсутствуют толпы туристов, сувенирные магазины и яркие вывески, которые сегодня ассоциируются с этим местом.