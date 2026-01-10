"Транспорт — не для всех": в Киеве предлагают локдаунные ограничения из-за морозов и отключений

Полная остановка общественного транспорта может быть равна государственной измене

Похолодание до -20 градусов может оказаться серьезным испытанием для транспортной системы Киева. Ключевым фактором в этой ситуации является не только сам мороз, но прежде всего наличие и стабильность электроснабжения, от которого напрямую зависит работа большинства видов общественного транспорта.

Об этом в комментарии "Телеграфу" объяснил Дмитрий Беспалов — транспортный планировщик и директор компании "О мобильности".

"Ситуация с работой общественного транспорта зимой будет очень сильно зависеть от того, что будет происходить с электроснабжением. Именно от этого фактора нужно отталкиваться на верхнем уровне. Если электроэнергии не будет совсем — условно говоря, как это было в Днепре во время полного блэкаута, — тогда говорить о стабильной работе транспорта вообще не приходится", – говорит он.

При полном обесточивании речь идет не о временных перебоях, а фактически об остановке системы перевозок. Электротранспорт в такой ситуации работать не сможет, а альтернативы будут носить только точечный и нестабильный характер.

В таком сценарии почти ничего не будет ездить. Возможно, будут работать отдельные маршрутки или одиночные единицы транспорта, но системного движения не будет Дмитрий Беспалов

Дмитрий Беспалов

Если же электроснабжение сохранится хотя бы на нынешнем уровне, у города будет больше возможностей для маневра. В то же время сильные морозы создают дополнительное давление на энергосистему из-за резкого роста потребления.

"Речь идет не только о транспорте, а о всем городе в целом, ведь часть населения и предприятий используют электроэнергию для отопления", – напоминает Дмитрий.

В таких условиях городские службы вынуждены расставлять приоритеты между различными элементами инфраструктуры. Общественный транспорт остается важным, однако в критические моменты может уступать системам жизнеобеспечения.

Наиболее вероятным инструментом в случае дефицита электроэнергии станет ее квотирование. Для пассажиров это будет означать изменение режима работы транспорта, а не его полную остановку.

"Для общественного транспорта это на практике означает увеличение интервалов движения. Если раньше метро, трамваи или троллейбусы курсировали с интервалом 15-20 минут, то в условиях ограничений эти интервалы могут вырасти до 30-40 минут", – предполагает он.

Ожидание поезда в киевском метро

Увеличение интервалов неизбежно приведет к скоплению пассажиров и росту времени ожидания. В условиях сильного мороза это становится отдельным фактором риска для людей. Теоретически часть нагрузки можно было бы компенсировать дизельными или бензиновыми автобусами. Однако на практике такие возможности Киева ограничены — как из-за нехватки техники, так и из-за дефицита водителей.

Предыдущий опыт локальных аварий показывает, что даже в меньших масштабах городу приходилось снимать транспорт с других маршрутов, не имея полноценного резерва.

В таких условиях, по мнению эксперта, критически важным является наличие заранее подготовленного плана действий — как на случай частичного дефицита электроэнергии, так и в случае полного блэкаута.

"Это не какой-то фантастический сценарий. Сильные морозы, рост потребления электроэнергии и необходимость поддерживать функционирование города — вполне реалистичная ситуация", – говорит он.

Среди возможных решений — уменьшение общей потребности в передвижении по городу, в частности через дистанционную работу, онлайн-обучение и перенос некритических поездок.

Один из возможных вариантов — ограничение работы общественного транспорта по принципу, который применялся во время локдаунов. То есть транспорт может работать, но прежде всего для работников критически важных сфер, когда физически нет возможности перевозить всех желающих. Такие решения уже применялись ранее и могут помочь пережить кратковременный период сильных морозов, которые не будут длиться бесконечно Дмитрий Беспалов

Беспалов также подчеркивает, что полная остановка общественного транспорта в столице недопустима с точки зрения безопасности.

"В условиях войны транспорт — это критическая инфраструктура для обороноспособности города и государства. Его полная остановка была бы катастрофическим сценарием, это должно быть что-то вроде уголовного преступления и чего-то, подобного госизмене", – отмечает он.

Именно поэтому, подытоживает Беспалов, управленческие решения должны приниматься с учетом не только комфорта пассажиров, а и способности города функционировать в условиях кризиса.

"Чиновники, принимающие решения, должны осознавать ответственность не только за удобство жителей, а и за способность города функционировать в критических условиях. Для этого необходим четкий и заранее подготовленный план действий на случай энергетического кризиса и экстремальных морозов", – говорит он.

