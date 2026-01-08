Почти абсолютная тьма: как выглядят улицы Днепра во время блэкаута (репортаж)

Город уже второй день погружен во тьму, которую рассеивают только огни автомобилей

Накануне россияне нанесли удар, в результате которого в Днепре случился тотальный блэкаут. В городе наблюдались перебои с мобильной связью и интернетом, не работал электротранспорт, банкоматы, без электричества остались больницы.

По состоянию на 8 января водоснабжение удалось восстановить на левом берегу Днепра и ведутся работы по возвращению электроснабжения. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал впечатляющие фото, как на улицах города царит полная тьма.

На улицах Днепра светят только фары автомобилей. Город будто притаился, людей почти не видно.

Блэкаут в Днепре. Фото Ян Доброносов

Блэкаут в Днепре. Фото Ян Доброносов

Необычно смотрятся спальные районы города почти без света в окнах. Этот апокалиптический пейзаж тянется до горизонта.

Блэкаут в Днепре. Фото Ян Доброносов

Блэкаут в Днепре. Фото Ян Доброносов

Однако, где не где можно увидеть освещенные витрины некоторых магазинов. Также, в городе работают светофоры.

Блэкаут в Днепре. Фото Ян Доброносов

Блэкаут в Днепре. Фото Ян Доброносов

Блэкаут в Днепре. Фото Ян Доброносов

Блэкаут в Днепре. Фото Ян Доброносов

Какая сейчас ситуация в Днепре

Как сообщал "Телеграф", по состоянию на вечер 8 января ситуация с водой на правом берегу постепенно стабилизируется благодаря усилиям энергетиков и коммунальщиков. Также есть предварительная информация, что возвращение света в Днепре запланировано на 19:31.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Днепропетровщине начали тестировать новую систему оповещения о воздушной тревоге. Жители области получают экстренные сообщения с резким и громким звуком телефона.