"Транспорт — не для всіх": у Києві пропонують локдаунні обмеження через мороз і відключення

Повна зупинка громадського транспорту може дорівнювати державній зраді

Похолодання до -20 градусів може стати серйозним випробуванням для транспортної системи Києва. Ключовим чинником у цій ситуації є не лише сам мороз, а насамперед наявність і стабільність електропостачання, від якого безпосередньо залежить робота більшості видів громадського транспорту.

Про це в коментарі "Телеграфу" пояснив Дмитро Беспалов — транспортний планувальник і директор компанії "Про мобільність".

"Ситуація з роботою громадського транспорту взимку буде дуже сильно залежати від того, що відбуватиметься з електропостачанням. Саме від цього фактору потрібно відштовхуватися на верхньому рівні. Якщо електроенергії не буде зовсім — умовно кажучи, як це було у Дніпрі під час повного блекауту, — тоді говорити про стабільну роботу транспорту взагалі не доводиться", – говорить він.

У разі повного знеструмлення йдеться не про тимчасові перебої, а фактично про зупинку системи перевезень. Електротранспорт у такій ситуації працювати не зможе, а альтернативи матимуть лише точковий і нестабільний характер.

У такому сценарії майже нічого не їздитиме. Можливо, працюватимуть окремі маршрутки або поодинокі одиниці транспорту, але системного руху не буде Дмитро Беспалов

Дмитро Беспалов

Якщо ж електропостачання збережеться хоча б на нинішньому рівні, місто матиме більше можливостей для маневру. Водночас сильні морози створюють додатковий тиск на енергосистему через різке зростання споживання.

"Йдеться не лише про транспорт, а про все місто загалом, адже частина населення і підприємств використовують електроенергію для опалення", – нагадує Дмитро.

У таких умовах міські служби змушені розставляти пріоритети між різними елементами інфраструктури. Громадський транспорт залишається важливим, однак у критичні моменти може поступатися системам життєзабезпечення.

Найімовірнішим інструментом у разі дефіциту електроенергії стане її квотування. Для пасажирів це означатиме зміну режиму роботи транспорту, а не його повну зупинку.

"Для громадського транспорту це на практиці означає збільшення інтервалів руху. Якщо раніше метро, трамваї чи тролейбуси курсували з інтервалом 15-20 хвилин, то в умовах обмежень ці інтервали можуть зрости до 30-40 хвилин", – передбачає він.

Очікування потягу в київському метро

Збільшення інтервалів неминуче призведе до скупчення пасажирів і зростання часу очікування. В умовах сильного морозу це стає окремим фактором ризику для людей. Теоретично частину навантаження можна було б компенсувати дизельними або бензиновими автобусами. Проте на практиці такі можливості Києва обмежені — як через нестачу техніки, так і через дефіцит водіїв.

Попередній досвід локальних аварій показує, що навіть у менших масштабах місту доводилося знімати транспорт з інших маршрутів, не маючи повноцінного резерву.

У таких умовах, на думку експерта, критично важливою є наявність заздалегідь підготовленого плану дій — як на випадок часткового дефіциту електроенергії, так і у разі повного блекауту.

"Це не якийсь фантастичний сценарій. Сильні морози, зростання споживання електроенергії і необхідність підтримувати функціонування міста — цілком реалістична ситуація", – говорить він.

Серед можливих рішень — зменшення загальної потреби в пересуванні містом, зокрема через дистанційну роботу, онлайн-навчання та перенесення некритичних поїздок.

Один із можливих варіантів — обмеження роботи громадського транспорту за принципом, який застосовувався під час локдаунів. Тобто транспорт може працювати, але передусім для працівників критично важливих сфер, коли фізично немає змоги перевозити всіх охочих. Такі рішення вже застосовувалися раніше і можуть допомогти пережити короткочасний період сильних морозів, які не триватимуть безкінечно Дмитро Беспалов

Беспалов також наголошує, що повна зупинка громадського транспорту в столиці є неприпустимою з точки зору безпеки.

"В умовах війни транспорт — це критична інфраструктура для обороноздатності міста і держави. Його повна зупинка була б катастрофічним сценарієм, це має бути щось типу кримінального злочину і чогось, подібного до держзради", – наголошує він.

Саме тому, підсумовує Беспалов, управлінські рішення мають ухвалюватися з урахуванням не лише комфорту пасажирів, а й здатності міста функціонувати в умовах кризи.

"Посадовці, які ухвалюють рішення, мають усвідомлювати відповідальність не лише за зручність мешканців, а й за здатність міста функціонувати у критичних умовах. Для цього необхідний чіткий і заздалегідь підготовлений план дій на випадок енергетичної кризи та екстремальних морозів", – говорить він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, як морози вплинуть на енергосистему України.