Сплошной лед и осколки. Как спасатели ликвидируют последствия атаки на Киев в лютый мороз (фото, видео)
Зафиксировано повреждение жилого дома
В ночь на 12 января Россия атаковала Киев "шахедами". Есть попадания в Соломенском районе столицы. Спасатели ликвидируют последствия, но сильные морозы значительно усложняют их работу.
На месте происшествия уже побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Известно, что с утра мороз в Киеве достиг -13 градусов.
Что нужно знать:
- В результате атаки есть два очага попадания в Киеве
- Информация о пострадавших не поступала
- Спасатели работают в сложных условиях из-за сильного мороза
На фото видно, что сейчас спасатели ГСЧС работают в очень сложных условиях. Ведь вся вода, которой они ликвидируют пожар, превращается в лед. Все связующие элементы с хомутами мгновенно обледенели, а территория вокруг превратилась в сплошной каток с ледовыми зданиями. Однако такие сложные условия не останавливают спасателей, которые, несмотря на лютые морозы, работают на местах попадания в столицу.
Известно в результате атаки 12 января в Соломенском районе Киева зафиксировано попадание. Есть два очага повреждений:
- Нежилая застройка: Из-за прямого попадания беспилотника возник пожар. Сейчас спасатели ее локализовали.
- Жилой сектор: Обломки упали вблизи жилого дома. Взрывная волна повредила остекление окон, также возникло возгорание.
Информация о пострадавших не поступала, но многие машины сгорели, а дома вокруг остались без окон. На месте попадания работают все нужные службы.
