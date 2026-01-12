Сплошной лед и осколки. Как спасатели ликвидируют последствия атаки на Киев в лютый мороз (фото, видео)

Зафиксировано повреждение жилого дома

В ночь на 12 января Россия атаковала Киев "шахедами". Есть попадания в Соломенском районе столицы. Спасатели ликвидируют последствия, но сильные морозы значительно усложняют их работу.

На месте происшествия уже побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Известно, что с утра мороз в Киеве достиг -13 градусов.

Что нужно знать:

В результате атаки есть два очага попадания в Киеве

Информация о пострадавших не поступала

Спасатели работают в сложных условиях из-за сильного мороза

Спасатели ликвидируют пожар после атаки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Вокруг все покрылось льдом. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

На фото видно, что сейчас спасатели ГСЧС работают в очень сложных условиях. Ведь вся вода, которой они ликвидируют пожар, превращается в лед. Все связующие элементы с хомутами мгновенно обледенели, а территория вокруг превратилась в сплошной каток с ледовыми зданиями. Однако такие сложные условия не останавливают спасателей, которые, несмотря на лютые морозы, работают на местах попадания в столицу.

Спасатели, ликвидирующие последствия. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Поврежденный автомобиль после удара по Киеву. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Условия, в которых работают спасатели. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

В результате атаки сгорело немало авто. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Известно в результате атаки 12 января в Соломенском районе Киева зафиксировано попадание. Есть два очага повреждений:

Нежилая застройка: Из-за прямого попадания беспилотника возник пожар. Сейчас спасатели ее локализовали.

Из-за прямого попадания беспилотника возник пожар. Сейчас спасатели ее локализовали. Жилой сектор: Обломки упали вблизи жилого дома. Взрывная волна повредила остекление окон, также возникло возгорание.

Последствия атаки на Киев 12 января. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Спасатели ликвидируют последствия атаки в Киеве. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Информация о пострадавших не поступала, но многие машины сгорели, а дома вокруг остались без окон. На месте попадания работают все нужные службы.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит Киев во время блэкаута в сильные морозы.