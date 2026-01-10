Лишь аварийный свет и генераторы. Как выглядит блэкаут в Киеве с высоты, репортаж "Телеграфа"

Столица Украины выглядит невероятно на фоне вечернего зимнего неба

В результате массированного удара россиян, в Киеве произошел тотальный блэкаут. В городе надолго выключают энергопитание, есть проблемы с водо- и теплоснабжением.

Но, вопреки всему, по состоянию на вечер 10 января, свет удалось вернуть более 600 тысячам семей. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносовпоказал на фото, как выглядят столичные улицы, охваченные зимней тьмой.

С приходом вечернего времени на улицах Киева, который переживает очередной, но наиболее более серьезный за все время войны блекаут, почти не заметно людей и животных. Все будто притаились в своих домах.

Блэкаут в Киеве. Фото Ян Доброносов

Спальный район Киева. Фото Ян Доброносов

Но, где не где можно увидеть генераторы, установленные возле небольших магазинов и киосков, которые дают возможность освещать витрины и вывески заведений. Также некоторые улицы освещены аварийным светом и светом от окон горожан, поодиноко выныривающих из темноты.

Генератор на киевской улице. Фото Ян Доброносов

Блэкаут в Киеве. Фото Ян Доброносов

Блэкаут в Киеве. Фото Ян Доброносов

Некоторые окна в Киеве все же светятся. Фото Ян Доброносов

Любопытный контраст можно наблюдать в спальных районах города. Там черные и хмурые многоэтажки чередуются с приветливо освещенными окнами квартир киевлян.

Киевские дома на фоне вечернего неба. Фото Ян Доброносов

Блэкаут в Киеве. Фото Ян Доброносов

Единственное освещенное окно в доме. Фото Ян Доброносов

В Киеве действую графики отключения света. Фото Ян Доброносов

Блэкаут в Киеве. Фото Ян Доброносов

Какая ситуация в Киеве сейчас

Столица приходит в себя от последствий массированной атаки россиян. Как сообщила компания ДТЭК, в Киеве, по состоянию на вечер субботы, 10 января, энергетики смогли вернуть свет почти 650 тысячам семей.

"Энергетики вернули электроснабжение еще 60 тысячам домов киевлян. В общем, после массированного обстрела 8 января, свет уже возобновили для 648 тысяч домов ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ведутся работы по ликвидации локальных аварий. Они возникли из-за перегрузки сетей и морозов. В компании напомнили, что на левом берегу столицы, а также части Печерского и Голосеевского районов на правом берегу, применяются экстренные отключения света.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Киев после массированной атаки россиян.