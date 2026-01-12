Суцільний лід та уламки. Як рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Київ в лютий мороз (фото, відео)

Зафіксовано пошкодження житлового будинку

У ніч на 12 січня Росія атакувала Київ "шахедами". Є влучання в Солом'янському районі столиці. Рятувальники ліквідовують наслідки, але сильні морози значно ускладнюють їх роботу.

На місці події вже побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Відомо, що зранку мороз в Києві сягнув -13 градусів.

Що треба знати:

Внаслідок атаки є два осередки влучання в Києві

Інформація про постраждалих не надходила

Рятувальники працюють в складних умовах через сильний мороз

Рятувальники ліквідовують пожежу після атаки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Навколо все покрилось льодом. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

На фото видно, що зараз рятувальники ДСНС працюють в дуже складних умовах. Адже уся вода, якою вони ліквідовують пожежу, перетворюється на лід. Усі зв'язувальні елементи з хомутами вмить обледеніли, а територія навколо перетворилась в суцільну ковзанку з льодовими будівлями. Однак такі складні умови не зупиняють рятувальників, які попри люті морози працюють на місцях влучать у столиці.

Рятувальники, які ліквідовують наслідки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Пошкоджене авто після удару по Києву. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Умови, в яких працюють рятувальники. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Внаслілок атаки згоріло чимало авто. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Відомо внаслідок атаки 12 січня у Солом'янському районі Києва зафіксовано влучання. Є два осередки пошкоджень:

Нежитлова забудова: Через пряме влучання безпілотника виникла пожежа. Наразі вогнеборці її локалізували.

Через пряме влучання безпілотника виникла пожежа. Наразі вогнеборці її локалізували. Житловий сектор: Уламки впали поблизу житлового будинку. Вибухова хвиля пошкодила скління вікон, також виникло займання.

Наслідки атаки на Київ 12 січня. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки в Києві. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Інформація про постраждалих не надходила, але чимало автівок згоріло, а будинки навколо залишились без вікон. На місці влучання працюють усі потрібні служби.

