Дети в школу не пойдут? Что с учебными заведениями в столице из-за света и отопления

В столице уже действует 50 мобильных кухонь с горячей едой

В Киеве из-за сложной ситуации со светом и отоплением в школах продлили каникулы до 1 февраля, а заведения профтех образования и вузы должны перейти на дистанционное обучение. Соответствующее решение принято из-за сильных морозов и с целью экономии электроэнергии.

Что нужно знать:

Сейчас в Киеве более 100 домов остаются без отопления

Ситуация со светом и теплом заставляет образовательные учреждения переходить на отдаленный режим работы или каникулы

На левом берегу Киева 24 генератора подключили, чтобы заживить жилые кварталы

Как сообщила пресс-секретарь КМВА Екатерина Поп в эфире телемарафона, все вузы и заведения профтех образования Киева перейдут на "дистанцийку". Это вынужденная мера из-за сложной ситуации со светом и отоплением.

" Высшие учебные заведения, все учреждения профессионально-технического образования, находящиеся в Киеве, будут переведены в режим дистанционного обучения. Что касается школ, да, такое заявление было, ждем соответствующего решения…. департамента (образования и науки КГГА – ред.), и процесс, вероятно, будет остановлен или переведен на дистанционный график", — говорит Поп.

Напомним, что первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что в Киеве продлилви каникулы в школах до 1 февраля. Уже 16 января должно появиться соответствующее постановление. Решение было принято, в частности, с целью экономии электроэнергии.

Какая ситуация с отоплением и светом в Киеве

По словам премьера Юлии Свириденко, на левом берегу Киева подключили 24 генератора для жилых кварталов, заживили 17 подстанций. В столице начинают действовать 50 мобильных кухонь с горячей едой в районах, где остается сложная ситуация.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в столице 100 домов до сих пор без отопления. Ситуация с энергоснабжением остается очень сложной. Киев продолжает жить по экстренным графикам отключений света. Коммунальщики и энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденную врагом критическую инфраструктуру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие экстренные меры предпринимает правительство в Киеве, чтобы избежать коллапса.