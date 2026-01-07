Больницы без света, виновных не найти: почему критические объекты в Украине обесточивают и что дальше

В правительстве пообещали провести проверку нарушений во Львове

В Украине плановые отключения электроэнергии начали трогать критически важные объекты — общественный транспорт и медицинские учреждения. Во Львове в среду, 7 января, без стабильного электроснабжения остались коммунальный электротранспорт и часть больниц, а в Киеве из-за обесточивания на днях фиксировали срывы медицинских обследований в детской больнице "Охматдет". Причиной называют смену правительственных правил определения критичности предприятий.

"Телеграф " расскажет, почему на самом деле это могло произойти, кто ответственен за формирование списков критической инфраструктуры и какова ситуация в городах сейчас.

Больницы и транспорт без света: что произошло во Львове

Городской голова Львова Андрей Садовой в комментарии, который "Телеграфу" предоставила пресс-служба, заявил, что из-за новых подходов к определению критичности объектов город столкнулся с плановыми отключениями электроэнергии на объектах, которые не должны были попадать под обесточивание.

"У нас сегодня была очень сложная ночь. Больница Святого Луки, где лечится очень много раненых, и все наши больницы во втором ТМО были без электроснабжения. Плюс электротранспорт не вышел на маршруты вовремя. Я почему-то думал, что после общения с госпожой премьер-министром, с госпожой Свириденко, которая четко дала месседж — спасибо ей за это, — после разговора с исполняющим обязанности министра энергетики, после звонка министра Ляшко, который меня заверил на тысячу процентов, что никто не имеет права отключать медицину, такого не будет", — говорит Садовой.

По словам мэра, город вынужден был перевести часть медицинских учреждений на дизельные генераторы, хотя такие решения, подчеркивает он, должны применяться только в условиях обстрелов или чрезвычайных ситуаций. Отдельное внимание Садовой обращает на остановку электротранспорта.

"Видите, трамваев нет, троллейбусов сейчас нет. По состоянию на 13:35 из трамваев движется только шестерка, из троллейбусов — 32-й. Все остальные стоят. Тяговые подстанции отключены. С кем мне об этом говорить?" — говорит городской голова.

Мэр подчеркивает, что городские власти неоднократно предупреждали о недопустимости обесточивания больниц, очистных сооружений и транспорта, но получают ответ, что решения принимаются централизованно.

"Облэнерго говорит прямо: им дали команду отключать. У диспетчера есть листок, в котором написано, что можно, а что нет. И в этом листке указано, что эти объекты можно отключать. Значит, кто-то должен изменить этот листок — либо на уровне области, либо на уровне Министерства энергетики", — заявляет Садовой.

По его словам, ситуация является общеукраинской, однако не все регионы готовы об этом говорить публично.

Мы готовимся жить в экстремальных условиях постоянно и мы готовы. Ни один больной не чувствует, что мы работаем на дизельгенерации — пятая больница, центр людей, переживших пытки, сейчас работают нормально. Но этого не должно было быть в стране, где премьер-министр дает четкий месседж не отключать, а отключают. Дайте мне разумное объяснение: какая логика отключать тяговые подстанции, чтобы трамваи и троллейбусы не выезжали на маршруты? Андрей Садовый

Андрей Садовый/Facebook-страница

Городской голова уверяет, что город работает над тем, чтобы восстановить работу электротранспорта и гарантировать бесперебойное электроснабжение медицинских учреждений.

"Мои действия просты. Снова буду утром всех дожимать. Моя задача — чтобы общественный транспорт работал нормально и чтобы люди в больницах имели стопроцентную гарантию, что не будут отключать ИВЛ и что дизельгенерация будет для экстрима, а не для ежедневного режима. Мы не умрем, мы выживем. Но постоянно нас тренировать такими ситуациями — это неправильно", — подытоживает он.

Как правительственные решения "работают" на местах

После массовых отключений электроэнергии во Львове, затронувших больницы и коммунальный электротранспорт, между городскими властями и правительством возникла косвенная, однако публичная дискуссия относительно причин и ответственности за эти решения.

Напомним, первым о ситуации в городе сообщил мэр — Андрей Садовой вышел с публичной коммуникацией еще утром и сообщил, что пытается связаться с членами Кабмина, чтобы вернуть питание объектам инфраструктуры. В последующих сообщениях мэр сообщил, что после разговоров с премьер-министром, исполняющим обязанности министра энергетики и министром здравоохранения подачу электроэнергии на часть объектов критической инфраструктуры удалось восстановить.

Со своей стороны премьер-министр Юлия Свириденко публично подчеркнула, что правительство прямо запретило отключение учреждений здравоохранения во время применения графиков ограничения электроснабжения.

Она отметила, что этот запрет закреплен в решении Кабмина по прохождению осенне-зимнего периода 2025/26 годов, а ответственные исполнители, включая местные власти, обязаны обеспечить его безусловное выполнение.

"Органы контроля, в том числе Госэнергонадзор, безотлагательно проведут проверки фактов возможных нарушений правительственного решения, в частности в городе Львове. Здоровье и жизнь людей — это не повод для манипуляций и громких заголовков", — написала она.

Пост Юлии Свириденко в Facebook

Фактически, все сводится к разной трактовке того, как именно правительственные решения были реализованы на практике: городские власти Львова заявляют о фактическом обесточивании критических объектов вопреки правительственным заверениям, тогда как правительство настаивает, что отключения больниц запрещены, а ответственность за выполнение этих норм лежит на исполнителях на местах — операторах систем распределения, таких как, например, ДТЭК или Львовоблэнерго.

Популизм, халатность и генераторы "на бумаге"

Бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель обращает внимание, что нынешняя ситуация с отключениями медицинских учреждений является следствием не одного решения, а совокупности политических обещаний и управленческих провалов на разных уровнях. По его словам, он не участвовал в формировании перечней критической инфраструктуры, однако логика принятия решений выглядит проблемной уже на этапе подготовки данных.

"Популизм со стороны премьер-министра и обещания 1 ГВт, а халатность со стороны ОГА, местной власти и главных врачей и т.д. Скорее всего, кто-то, кто собрал информацию о наличии резервных источников питания на критической инфраструктуре, определил, что эти источники могут быть задействованы и, соответственно, исключил объекты", — считает он.

Отдельно Оржель подчеркивает, что само наличие генераторов не гарантирует безопасности медперсонала. Ключевыми являются вопросы подключения к критическим потребителям, технического состояния оборудования, регулярного обслуживания и финансирования топлива.

"Я уверен, что в "Охматдете" должны быть резервные генераторы, которые должны покрывать критических потребителей и оборудование. Мы в рамках помощи больницам устанавливаем сами оборудование и подключаем, есть приоритеты по оборудованию — реанимация, хирургические отделения, системы кислорода и т.д.", — говорит он.

В то же время он признает, что есть случаи, когда переданные генераторы или другое оборудование годами не вводятся в эксплуатацию или вообще исчезают, а в отчетах фигурируют как "имеющиеся".

Но знаю, что есть случаи, когда доноры передавали оборудование, а оно просто стоит или же уже и исчезло. Военно-гражданские администрации, местные власти, руководители коммунальных предприятий должны были обеспечить готовность резерва. А, скорее всего, отчитывались, что все есть — по факту нет Алексей Оржель

Эксминистр энергетики Алексей Оржель

Похожего мнения придерживается еще один экс-чиновник Минэнерго, который в то же время отмечает, что проблема не ограничивается только решениями на центральном уровне.

"Почему до сих пор больницы не обеспечены резервными источниками питания — тоже непонятно. Столько международной помощи и проектов было направлено именно на это", — добавляет источник.

Ответственность за эту ситуацию в значительной степени лежит и на местных органах власти, которые должны были обеспечить реальную, а не формальную готовность больниц к отключениям.

В свою очередь, народный депутат Сергей Нагорняк возложил ответственность за ситуацию на правительство.

"К сожалению, это последствия работы импотентного правительства", — заявил Нагорняк.

НЭК "Укрэнерго" в ответе на запрос "Телеграфа" заявило, что не причастно к отключению больниц и не определяет, какие объекты являются критическими.

В компании объяснили, что отвечают только за работу энергосистемы в целом и не занимаются распределением электроэнергии, не принимают решений об обесточивании и не формируют перечни критической инфраструктуры. Эти полномочия принадлежат органам местного самоуправления и облэнерго.

Также "Укрэнерго" не владеет информацией об обеспечении больниц генераторами и не учитывает позицию Минздрава во время применения графиков отключений, так как это не входит в его компетенцию.

Ответ "Укрэнерго" по запросу "Телеграфа!

Ключевой вопрос — были ли больницы во Львове и Киеве включены в перечни объектов критической инфраструктуры — остается без четкого ответа. Собеседники "Телеграфа", ранее работавшие в энергетическом секторе, отмечают, что медицинские учреждения должны были бы входить в такие перечни по умолчанию, а их возможное исключение выглядит странным. В то же время подтвердить, были ли больницы официально исключены или проблема возникла во время применения графиков отключений, никто не смог. Получить ответ от местных департаментов, ответственных за формирование перечней критической инфраструктуры, на данный момент не удалось.

Кто на самом деле выиграл от новых графиков отключений

Народный депутат Украины, председатель подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк объясняет, что уменьшение длительности графиков отключений в Киеве и ряде других регионов имеет две ключевые причины, и ни одна из них не связана с реальным улучшением ситуации в энергосистеме. Первый фактор — это новогодние праздники.

"Они всегда дают меньшее потребление электрической энергии по стране, чем в обычные рабочие будни. Промышленность и бизнес отдыхают, а они все равно потребляют львиную долю электроэнергии", — отмечает Нагорняк.

Вторым фактором он называет правительственное поручение областным военным администрациям совместно с облэнерго пересмотреть и существенно сократить перечни объектов критической инфраструктуры. Формально это позволило высвободить дополнительные объемы электроэнергии, однако на практике — переложило нагрузку с бизнеса и социальных объектов на резервные источники питания.

Мы фактически забираем электроэнергию у бизнеса, у объектов социальной сферы и передаем ее частным домохозяйствам, чтобы дольше сидеть со светом, смотреть телевизор. Как будто людям комфортнее, но бизнес вынужден производить электроэнергию в два или три раза дороже Сергей Нагорняк

Сергей Нагорняк/Facebook-страница

Отдельно депутат обращает внимание на абсурдность ситуации с медицинскими учреждениями.

"Когда у меня на округе шесть больниц, и ни одна из них, даже кластерная, не входит в перечень критической инфраструктуры — тогда возникает вопрос: а что у нас вообще считается критическим?" — отмечает Нагорняк.

Он подчеркивает, что наличие генераторов не может быть аргументом для системного обесточивания учреждений медицинской помощи.

"Больница работает на генераторах, тратит дизель, а это финансируется из бюджета общины. Плюс есть риск вывода из строя дорогостоящего оборудования, купленного за деньги доноров, государства и самих общин", — подчеркивает он.

Подытоживая, Нагорняк признает намерение правительства снизить социальную напряженность из-за длительных отключений, однако настаивает, что такой подход нельзя реализовывать за счет медицины и экономики.

"Нужно подходить к этому вопросу по-хозяйски и по-государственному. В первую очередь должны быть запитаны больницы. А приоритеты должны быть четко определены на уровне правительства, а не спускаться в виде сырых поручений на места", — резюмирует депутат.

