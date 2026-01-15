Комендантский час в Украине отменят или нет: есть окончательный ответ

Правительство не планирует полной отмены комендантского часа

Комендантский час в Украине пока не будет отменен, но в некоторых случаях будут исключения. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Он уточнил, что исключения могут приниматься только при участии военного командования и советов обороны, где это позволяет ситуация с безопасностью. А вот самовольные решения на местах запрещены.

Напомним, вчера Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству пересмотреть правила для комендантского часа. Глава государства предложил на время чрезвычайной ситуации в энергетике убрать ее для городов и общин.

Я поручил пересмотреть правила для комендантского часа: в час чрезвычайной ситуации можем убрать комендантский час для части городов и общин. Там, где ситуация с безопасностью это позволяет безусловно. Чиновники должны представить соответствующие предложения. Чтобы в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку и чтобы бизнес мог планировать свою работу более рационально, сказал Владимир Зеленский.

Уже сегодня в Кабмине объяснили, в каких именно исключительных ситуациях ограничения будут ослаблены. По словам Кулебы, временные и точечные исключения будут допускаться, чтобы:

обеспечить работу критических объектов;

дать безопасный доступ к Пунктам незламности;

поддержать их работу в чрезвычайных условиях.

Подчеркиваю: режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается. В то же время в случае длительных отключений тепла или электроэнергии государство должно действовать гибко, не нарушая решений безопасности, сказал Кулеба.

При этом он отметил, что решения могут приниматься только с участием военного командования и советов обороны.

