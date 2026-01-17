Потепление в Киеве ждать бесполезно? Ослабятся ли морозы в ближайшую неделю

Сибирский антициклон несет холод

Морозы не будут отступать, но позволят передохнуть — на днях в Киеве может немного потеплеть. Однако ждать полноценной оттепели не стоит.

Погоду регулирует сибирский антициклон, который несет сухой, холодный континентальный воздух, рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного центра гидрометрологии Виталий Постригань. Он подчеркнул, что следует ожидать в Украине умеренных, а порой сильных морозов. Вероятное потепление придет в Украину не раньше второй декады января.

Пока прогнозы Укргидрометцентра и разных сайтов погоды оптимистичными не выглядят. Незначительное облегчение в морозах действительно обещают к началу 20-х чисел января. Но речь о нескольких градусах. Если 19 января в Киеве прогнозируют -10-12 градусов днем и -19-21 ночью, то 21 января температура поднимется до -9-11 днем, -15-17 ночью.

Прогноз погоды в Украине на 19 и 21 января – разница в температурах

По данным портала Ventusky, ситуация выглядит немного оптимистичнее. Облегчения в морозах обещают 20, 23 и 25 января, днем ожидают -9, -7 и -9 градусов соответственно. Однако по карте видно, что холодный фронт все-таки властвует над большей частью страны.

Прогноз погоды в Киеве от Ventusky

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после ударов России по энергосистеме в столице серьезные проблемы с отоплением. Его не было несколько дней и из-за морозов часть труб разорвало. В таких домах его восстановить не могут.