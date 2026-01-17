Над одним из городов Киевщины увидели редкое атмосферное явление. Несет ли оно угрозу (фото и видео)

Этот оптический эффект возникает при морозной погоде, высокой влажности и отсутствии ветра

Над городом Белая Церковь Киевской области морозным утром возникло редкое и яркое атмосферное явление – "световые столбы". Оно возникает из-за мельчайших кристалликов льда, которые отражают свет фонарей, солнца или луны, образуя поднимающиеся в небо вертикальные лучи.

Фото и видео явления опубликовал Telegram-канал "Твій Київ". На днях "столбы света видели" также в Киеве.

Столбы света над Белой Церковью

Световые столбы выглядят впечатляюще

Ствипы света словно поднимаются в небо

"Столбы света" — что это и почему возникает

"Столбы света" или "световые столбы" – это редкое атмосферное явление, которое может возникать в морозную погоду. В результате отражения кристаллами льда света фонарей, солнца или луны формируются вертикальные световые лучи, визуально тянущиеся вверх или вниз.

Обычно это явление возникает, когда сходятся несколько факторов – сильные морозы, высокая влажность и отсутствие ветра. В основном световые столбы образуются вечером или ночью.

Это только оптический эффект. Никакой опасности или угрозы "столбы света" не несут.

