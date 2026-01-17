Потепління в Києві чекати марно? Чи послабляться морози в найближчий тиждень

Сибірський антициклон несе холод

Морози не відступатимуть, але дадуть передихнути — днями в Києві може трохи потеплішати. Проте очікувати повноцінної відлиги не варто.

Погоду регулює сибірський антициклон, який несе сухе, холодне континентальне повітря, розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань. Він наголосив, що варто очікувати в Україні помірних, а часом сильних морозів. Ймовірне потепління прийде в Україну не раніше другої декади січня.

Наразі прогнози Укргідрометцентру та різних сайтів погоди оптимістичними не виглядають. Незначне полегшення в морозах дійсно обіцяють на початок 20-х чисел січня. Але мова про кілька градусів. Якщо 19 січня в Києві прогнозують -10 — -12 градусів вдень та -19 — -21 вночі, то 21 січня температура підніметься до -9 — -11 вдень, -15 — -17 вночі.

Прогноз погоди в Україні на 19 та 21 січня - різниця в температурах

За даними порталу Ventusky, ситуація виглядає трохи оптимістичніше. Полегшення в морозах обіцяють 20, 23 та 25 січня, тоді вдень очікують -9, -7 та -9 градусів відповідно. Проте за мапою видно, що холодний фронт все ж таки панує над більшою частиною країни.

Прогноз погоди в Києві від Ventusky

