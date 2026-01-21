"Минус" в квартире и "каток" на лестнице. Как выживают киевляне без света и отопления (видео)

Отопление в дома киевлян понемногу возвращают

Из-за последствий российских ударов по энергетическим объектам, в Киеве действуют экстренные отключения, часть города без отопления. В некоторых квартирах температура воздуха опустилась ниже нуля.

Как живут киевляне в Дарницком районе в экстремальных условиях, рассказали в сюжете "Киев 24". В домах больше суток не было отопления, сейчас его понемногу возвращают, но мороз успел наделать беды.

По словам жильцов, в квартирах было +10 градусов, в тех, где есть газ - теплее, до +15 градусов. Жители панельного дома говорят, что у них температура в квартире опускалась до -4 градусов.

Кроме этого, в доме прорвало трубу, вода затопила первый этаж. Она течет по ступенькам и замерзает на морозе, ступеньки очень скользкие, превратились в "каток".

В пострадавшем доме живет очень много пенсионеров. Они падают на образовавшемся в подъезде льду. Одна из жительниц даже сломала руку, спускаясь по скользким ступеням. Женщина рассказала, что из-за нестабильного электроснабжения течет холодильник, продукты портятся.

Напомним, известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что конец морозов уже близок. По его словам, с 24-25 января в Украину начнет поступать теплый воздух с юга Европы. Сначала потепление ощутят южные и западные области, а затем и Киев.