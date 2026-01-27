Безкоштовні гарячі обіди у Києві: де у столиці годують людей, які залишилися без світла та газу (адреси)

Є локації у багатьох районах столиці

Тисячі київських родин через обстріли Росії живуть без світла, опалення та гарячої води. Холод у квартирах, неможливість приготувати їжу чи зарядити телефон стали щоденною реальністю для киян. Поки енергетики та комунальники працюють над відновленням електрики, у столиці розгорнули десятки пунктів допомоги.

Де кияни можуть безплатно зігрітися, отримати гарячу їжу, зарядити гаджети та навіть прийняти душ, — читайте у матеріалі "Телеграфу".

Скільки пунктів обігріву ДСНС працюють по всьому Києву

Рятувальники ДСНС розгорнули по Києву 41 мобільний пункт допомоги. Там можна зігрітися, випити гарячого чаю та підзарядити гаджети. У кожному пункті чергують фахівці з різних регіонів України, включно з психологами.

Дізнатися адресу найближчого пункту можна на сайті nezlamnist.gov.ua або у застосунку "Дія". Усі пункти працюють безоплатно.

41 мобільна кухня годує киян у найскладніших районах

Польова кухня в одному з мікрорайонів Києва. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф".

Станом на 21 січня у Києві працює 41 мобільна кухня, які забезпечують мешканців гарячою їжею у районах з найскладнішою ситуацією. Ще 40 мобільних кухонь тримають у резерві. Про це розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Кухні працюють на базі ДСНС та волонтерських організацій. Найбільше точок розгорнуто в районах, де тривають аварійні ремонти. На лівому березі — у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах, на правому — у Солом'янському та Голосіївському.

Мобільні кухні зазвичай розміщують поруч із пунктами незламності. Якщо бачите намет ДСНС із охороною Нацгвардії, найімовірніше, — там роздають гарячу їжу.

25 бограч-станцій роздають гарячий суп просто на вулицях

Зокрема, міжнародна організація World Central Kitchen створила у Києві мережу бограч-станцій. Гарячий закарпатський суп готують безплатно на 25 локаціях. Там роздають тисячі порцій бограча та інших гарячих страв.

Адреси

Голосіївський район

просп. Валерія Лобановського, 130 — з 16:30

вул. Г. Маріуполя, 6 — з 17:30

вул. Лятошинського, 26А — з 18:00

вул. Академіка Заболотного, 80 — з 18:00

вул. Академіка Заболотного, 6А — з 18:20

просп. Голосіївський, 3 — з 17:00

Русанівка

бульвар Ігоря Шамо, 5 — 15:00

Культурний кластер "Краків" — 15:15

вул. Ентузіастів, 41 — 15:30

Русанівський бульвар, 12 — 18:00

Яким бограчем пригощають киян

Важливо! Адреси пунктів з роздачі бограчу можуть змінюватись (зазвичай вони розміщені біля наметів ДСНС).

БО "Їжа життя" (Food for Life)

Волонтери роздають гарячі страви та напої тричі на тиждень

Парк "Веселка", вулиця Мрії (біля магазину "Фора"), що тижня понеділок, середа, пʼятниця, початок о 13:30. вул. Новомостицька, 2Г, що тижня понеділок, середа, пʼятниця, початок о 14:30. вул. Нижній Вал, 23, вздовж бульвару, що тижня понеділок, середа, пʼятниця, початок о 15:30.

Польова Кухня у Києві. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Соціальний патруль годує на вокзалах, фонд "Життєлюб" — пенсіонерів

Роздача їжі на вокзалі у Києві. Фото - "Вечірній Київ"

Крім того, за інформацією Київської міської ради, щодня на територіях трьох залізничних вокзалів роздають гарячі обіди.

Розклад роботи "Соціального патруля".

Центральний залізничний вокзал — з 13:50 до 14:50

Станція "Київ-Волинський" — з 13:10 до 13:30

Вокзал "Дарниця" — з 11:00 до 11:40.

"Обід без бід"

Їжа для пенсіонерів від проєкту "Обід без бід"

Окрім цього, у різних районах Києва можна побачити спеціальні жовті будиночки від проєкту "Обід без бід" від фонду "Життєлюб". Таких у столиці є 9. П'ять разів на тиждень тут видають безплатні обіди людям, яким виповнилось 55 років і більше. Для отримання обіду потрібно надати документ і мати свій посуд.

Адреси:

вул. Олени Теліги, 29. Час: 13:00-14:00. Вихідні: субота-неділя

Голосіївський проспект, 116, біля кінотеатру "Загреб". Час: 13:00-14:00 Середа та четвер 14:00-15:00, Вихідні: п’ятниця-субота

перетин вулиць Білокур, 1 та Бастіонної, 10. Час: 13:00-14:00 Вихідні: субота-неділя.

паркувальний майданчик біля DREAM berry Київ, Оболонський проспект, 21Б (з боку метро Героїв Дніпра). Час: 13:00-14:00. Вихідні: субота-неділя

вул. Героїв Севастополя, 42, біля кінотеатру Тампере. Час: 13:00-14:00 Вихідні: субота-неділя

вул. Чистяківська, 7. Час: 13:00-14:00 Вихідні: субота-неділя

Дарниця, вхід до парку на перетині вулиць Гетьмана Павла Полуботка та бульвару Івана Котляревського. Час: 13:00-14:00 Вихідні: субота-неділя.

між будинками 27 та 29 по вулиці Ревуцького. Час: 13:00-14:00. Вихідні: субота-неділя.

вул. Закревського 75/2. Час: 13:00-14:00. Вихідні: субота-неділя

Також у столиці функціонує Центр денного догляду для людей старшого віку. Крім догляду та інших необхідних послуг, тут організовують харчування.

Адреса Центру денного догляду для людей старшого віку: вулиця Кубанської України, 2 (станція метро "Лісова").

Центр денного догляду для людей старшого віку.

Уряд послабив комендантську годину біля пунктів незламності

Нагадаємо, Уряд послабив дію комендантської години біля пунктів незламності та обігріву. Люди можуть перебувати на вулицях біля наметів і рухатися до них приватним транспортом.

Також уряд ухвалив зміни до порядку організації пунктів незламності. З'являються опорні пункти, які зможуть працювати понад 48 годин безперервно. Вони матимуть запас води, електроенергії, стабільний зв'язок та спальні місця.

Також "Телеграф" писав, як виглядають пункти обігріву в Києві. Тут є світло, їжа і навіть ліжка.