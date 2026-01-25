Укр

Есть свет, еда и даже кровати: как выглядят пункты обогрева в Киеве (репортаж)

Вадим Михальченко
В Киеве заработали Пункты обогрева.

Из-за отсутствия света и тепла в пунктах обогрева всегда много посетителей

Ситуация с энергетикой в Киеве уже вторую неделю остается катастрофической. Постоянные российские удары оставляют тысячи домов без света, тепла и водоснабжения.

Для сохранения жизни и здоровья жителей города разворачиваются Пункты обогрева. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал на фото, как работает один из них.

Бойцы ГСЧС размещают такие пункты в жилых районах Киева. Там можно согреться, отдохнуть, зарядить телефон и другие гаджеты, выпить горячий чай и даже поиграть в настольные игры.

Благодаря большим палаткам сразу становится понятно, что внутри пункта много места и там не придется сидеть в тесноте с другими людьми. Также внутри достаточно места для сидения. Есть и кровати – но они предназначены для людей, нуждающихся в помощи в случае чрезвычайной ситуации или по медицинским показателям.

Среди посетителей можно увидеть целые семьи с детьми. Судя по настроению малышей, такие "приключения" им нравятся.

Из-за отсутствия централизованного водоснабжения, жители микрорайона вынуждены набирать воду из бюветов. К ним выстраиваются длинные очереди.

"Вот так в одном из жилых районов Киева разворачивают пункты обогрева для жителей города", — рассказал Ян Доброносов.

Какая ситуация в Киеве сейчас

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на утро воскресенья, 25 января, уже работает 91 пункт обогрева ГСЧС, которые расположены между жилыми домами в микрорайонах Киева.

"Дополнительно разворачиваем еще два больших пункта площадью по 700 квадратных метров", — рассказал Клименко.

Он добавил, что решения о развертывании дополнительных пунктов обогрева будут приниматься в зависимости от количества людей и реальных потребностей на местах. В районах уже подготовлены палатки и модульные пневмоконструкции.

В то же время, в компании ДТЭК сообщили, что вернули свет до 88 тысяч домов жителей Деснянского района столицы, оставшихся без электроснабжения в результате вражеских обстрелов. Также специалисты заживили объекты критической инфраструктуры города.

К вечеру мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с сегодняшнего утра еще более 340 домов подключили к теплоснабжению. В результате атаки врага на критическую инфраструктуру столицы 24 января без тепла остаются 1330 многоэтажек.

"Вчера в столице без теплоснабжения снова осталось почти 6 тысяч домов. Большинство из них уже дважды подключали или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января. Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель во все дома, где нет тепла. Помогают киевским специалистам и бригады из нескольких других городов Украины и бригады "Укрзализныци", — отметил Кличко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где жители Киева находят спасение от холода с детьми и домашними животными.

