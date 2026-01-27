Киев снова накроют морозы до -25°C. Синоптики назвали точную дату, когда будет холоднее всего

Смена погоды будет обусловлена приходом арктического воздуха из России

Долгожданное потепление в Киеве не задержится, ведь уже с 30 января Украину будет накрывать новое похолодание. В столице местами температура упадет до -25 градусов.

Как отметила Леся Пасечник, синоптик первой категории Волынского областного центра по гидрометеорологии, изменение погоды будет обусловлено изменением направления ветра. Больше в материале "Из России в Украину снова идут морозы: на сколько похолодает и почему может быть еще хуже".

По словам синоптика, в начале февраля осадки в Украине прекратятся, возможны прояснения ночью. Уже с 30 января ветер сменит направление на северо-восточное, что будет способствовать перемещению холодного арктического воздуха из России.

По данным портала meteo.ua, сильные морозы накроют Киев в начале февраля. В субботу, 1 февраля, ночью температура опустится до -23 градусов, а днем составит до -13 градусов. Самым холодным днем должно быть 2 февраля, тогда термометр будет показывать -25 градусов ночью и -6 градусов днем.

Погода в Киеве 1-2 февраля. Данные: meteo.ua

В то же время портал weather.com также прогнозирует сильные морозы в Киеве, но на 2 и 3 февраля. Термометр будет показывать до -22 градусов ночью и -13 градусов днем. Похожие данные публикует meteofor.com.ua на 2 и 3 февраля – до -22 градусов.

Погода в Киеве 2-3 февраля. Данные: meteofor.com.ua

Погода в Киеве 2-3 февраля. Данные: weather.com

Отметим, что хотя прогнозы на разных порталах и отличаются, фактически самым холодным днем в Киеве синоптики называют именно 2 февраля.

