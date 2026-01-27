Київ знову накриють морози до -25°C. Синоптики назвали точну дату, коли буде найхолодніше
Зміна погоди буде обумовлена приходом арктичного повітря з Росії
Довгоочікуване потепління в Києві не затримається, адже вже з 30 січня Україну накриватиме нове похолодання. У столиці подекуди температура впаде до -25 градусів.
Як зазначила Леся Пасічник, синоптик першої категорії Волинського обласного центру з гідрометеорології, зміна погоди буде обумовлена зміною напрямку вітру. Більше у матеріалі "З Росії в Україну знову йдуть морози: на скільки похолоднішає і чому може бути ще гірше".
За словами синоптика, на початку лютого опади в Україні припиняться, можливі прояснення вночі. Вже з 30-го січня вітер змінить напрям на північно-східний, що сприятиме переміщенню холодного арктичного повітря з Росії.
За даними порталу meteo.ua, сильні морози накриють Київ на початку лютого. У суботу, 1 лютого, вночі температура опуститься до -23 градусів, а вдень становитиме до -13 градусів. Найхолоднішим днем має бути 2 лютого, тоді термометр показуватиме -25 градусів вночі та -6 градусів вдень.
Водночас портал weather.com також прогнозує сильні морози в Києві, але на 2 та 3 лютого. Термометр показуватиме до -22 градусів вночі та -13 градусів вдень. Схожі дані публікує meteofor.com.ua на 2 та 3 лютого — до -22 градусів.
Зауважимо, що хоч прогнози на різних порталах і відрізняються, фактично найхолоднішим днем в Києві синоптики називають саме 2 лютого.
