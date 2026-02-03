Киев ожидает блэкаут? Каким домам будет тяжелее всего в случае тотальных отключений

Запитать столицу от генераторов не получится

Киев может накрыть полный блэкаут после российских атак. Но все зависит от состояния энергетики и того, куда попадет враг.

Об этом соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал в эфире Ранок.LIVE. По его мнению, генераторы и другие альтернативные источники не смогут заживить столицу как следует.

Что нужно знать:

В ночь на 3 февраля Россия атаковала энергетические объекты Украины и Киева

Столица получает минимум электроэнергии

Более 1000 домов в Киеве без тепла после атаки

Корольчук говорит, что полностью исключать сценарий полного блэкаута в Киеве нельзя. Ведь все зависит от степени повреждения энергообъектов после атак.

"Полный блэкаут в столице – это вполне реальный сценарий", – считает соучредитель Института энергетических стратегий.

Он отмечает, что 3 февраля Россия атаковала объекты энергетики Киева и области. Хотя еще до этого в столице была крайне сложная ситуация со светом. Люди получали минимум электроэнергии всего на несколько часов.

Корольчук добавляет: "Запитать всех от генераторов — это иллюзия, это миф. […] Таких когенерационных установок просто по Киеву надо наставить очень многое. И это годами можно ставить".

Добавим, что тотальное отключение и блэкаут могут ударить по домам, где электроотопление. Однако следует понимать: если российский удар выведет из строя часть энергообъектов и произойдет аварийное отключение, котельные также не смогут работать, ведь у всех нет генераторов. Таким образом, некоторые дома, учитывая особенности их постройки, могут замерзнуть за считанные часы.

Уже известно, что после атаки 3 февраля без тепла осталось 1170 многоэтажек.

Какие дома быстрее замерзают. Инфографика "Телеграфа"

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит Киев после ночной атаки 3 февраля. Есть попадание в многоэтажку.