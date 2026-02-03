Киев ожидает блэкаут? Каким домам будет тяжелее всего в случае тотальных отключений
-
-
Запитать столицу от генераторов не получится
Киев может накрыть полный блэкаут после российских атак. Но все зависит от состояния энергетики и того, куда попадет враг.
Об этом соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал в эфире Ранок.LIVE. По его мнению, генераторы и другие альтернативные источники не смогут заживить столицу как следует.
Что нужно знать:
- В ночь на 3 февраля Россия атаковала энергетические объекты Украины и Киева
- Столица получает минимум электроэнергии
- Более 1000 домов в Киеве без тепла после атаки
Корольчук говорит, что полностью исключать сценарий полного блэкаута в Киеве нельзя. Ведь все зависит от степени повреждения энергообъектов после атак.
"Полный блэкаут в столице – это вполне реальный сценарий", – считает соучредитель Института энергетических стратегий.
Он отмечает, что 3 февраля Россия атаковала объекты энергетики Киева и области. Хотя еще до этого в столице была крайне сложная ситуация со светом. Люди получали минимум электроэнергии всего на несколько часов.
Корольчук добавляет: "Запитать всех от генераторов — это иллюзия, это миф. […] Таких когенерационных установок просто по Киеву надо наставить очень многое. И это годами можно ставить".
Добавим, что тотальное отключение и блэкаут могут ударить по домам, где электроотопление. Однако следует понимать: если российский удар выведет из строя часть энергообъектов и произойдет аварийное отключение, котельные также не смогут работать, ведь у всех нет генераторов. Таким образом, некоторые дома, учитывая особенности их постройки, могут замерзнуть за считанные часы.
Уже известно, что после атаки 3 февраля без тепла осталось 1170 многоэтажек.
