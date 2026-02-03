На Київ очікує блекаут? Яким будинкам буде непереливки у разі тотальних відключень

Заживити столицю від генераторів не вийде

Київ може накрити повний блекаут після російських атак. Але все залежить від стану енергетики і того, куди поцілить ворог.

Про це співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів в етері Ранок.LIVE. На його думку, генератори та інші альтернативні джерела не зможуть заживити столицю як слід.

Що треба знати:

В ніч на 3 лютого Росія атакувала енергетичні об'єкти України та Києва

Столиця наразі отримує мінімум електроенергії

Понад 1000 будинків в Києві без тепла після атаки

Корольчук каже, що повністю виключати сценарій повного блекаута у Києві не можна. Адже все залежить від ступеня пошкодження енергооб'єктів після атак.

"Повний блекаут у столиці — це цілком реальний сценарій", — вважає співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

Він наголошує, що 3 лютого Росія атакувала об'єкти енергетики Києва та області. Хоча ще до цього у столиці була в край важка ситуація зі світлом. Люди отримували мінімум електроенергії всього на кілька годин.

Корольчук додає: "Заживити всіх від генераторів — це ілюзія, це міф. […] Таких когенераційних установок просто по Києву треба наставити дуже багато. І це роками можна ставити".

Додамо, що найсильніше відключення та блекаут можуть вдарити по будинках, де електропалення. Однак слід розуміти: якщо російський удар виведе з ладу частину енергооб'єктів та відбудеться аварійне відключення, котельні також не зможуть працювати, адже не всі мають генератори. Таким чином деякі будинки, враховуючи особливості їх побудови, можуть замерзнути за лічені години.

Вже відомо, що після атаки 3 лютого без тепла залишилось 1 170 багатоповерхівок.

Які будинки швидше замерзають. Інфографіка "Телеграфу"

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає Київ після нічної атаки 3 лютого. Є влучання у багатоповерхівку.