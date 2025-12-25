Считанные минуты на спасение: чем опасны "Калибры" для украинских городов

По некоторым признакам, россияне готовят масштабный удар, а "Калибры" уже на низком старте

В четверг, 25 декабря, враг вывел в Черное море 3 ракетоносителя, суммарный залп которых составляет 20 ракет типа "Калибр". Есть и другие признаки готовящейся масштабной атаки с воздуха.

"Телеграф" напоминает, насколько опасны "Калибры", и чем отличаются от других способов поражения.

Что такое "Калибр"

"Калибр" — это семейство российских крылатых ракет морского базирования, разработанных в ОКБ "Новатор" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей"). В российской классификации комплекс известен как 3М-14 / 3М-54, в экспортной — Club. Ракеты предназначены для поражения наземных и морских целей и могут запускаться с надводных кораблей, подводных лодок и универсальных пусковых установок.

Разработка "Калибра" началась в конце советского периода, а серийное развертывание в ВМФ России пришлось на 2000-е годы. Ключевая особенность комплекса — его универсальность.

"Калибр" интегрируется в стандартные корабельные вертикальные пусковые установки (например, УКСК), что позволяет одним и тем же носителям применять разные типы ракет без переделки платформы. Это сделало комплекс массовым вооружением для корветов, фрегатов и подводных лодок ВМФ России.

Характеристики крылатой ракеты "Калибр" 3М-143

Дальность и скорость полета

Широкую известность комплекс получил после боевого применения в 2015 году, когда ракеты запускались по целям в Сирии с кораблей Каспийской флотилии и подводных лодок.

По открытым данным, дальность полета ракет по наземным целям оценивается от 1 500 до более чем 2 000 км в зависимости от модификации и профиля полета. Точные характеристики официально не раскрываются.

Стоит отметить, что 3М14 "Калибр" может запускаться с чрезвычайно дальних позиций — с Каспия или Средиземного моря. Оттуда время полета до Киева – до 25 минут, из Крыма – 7-10 минут.

Насколько трудно сбить "Калибр"

Наведение осуществляется с использованием инерциальной системы, спутниковой коррекции и, на конечном участке, активных или пассивных головок самонаведения. Полет проходит на малых высотах с огибанием рельефа, что усложняет обнаружение средствами ПВО.

Однако, по сравнению с баллистическими ракетами, "Калибры" гораздо легче сбиваются. К примеру, во время массированной воздушной атаки в ночь на 13 декабря, Силами обороны удалось сбить 9 из 16 "Калибров", которые были выпущены из акватории Черного и Каспийского морей. И это, если оценивать в целом, не лучший результат, которого добивались наши защитники. Для сравнения, в ту же ночь не удалось обезвредить ни одну из 9 баллистических и аэробаллистических ракет.

Ранее мы рассказали, за сколько времени "Кинжал" долетает до украинских городов вплоть до секунд и показали карту.