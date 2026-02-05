Финал Нацотбора на Евровидение-2026: как и где проголосовать за своего фаворита

2 способа сделать выбор в пользу любимого участника

Уже в эту субботу, 7 февраля, Украина выберет своего представителя на 70-й песенный конкурс Евровидения, который состоится в Вене. Десять финалистов сойдутся в музыкальном поединке за право представить страну на международной арене. Кроме выбора песни, зрители смогут присоединиться к важной миссии — во время эфира будет производиться сбор средств на протезирование украинских ветеранов.

Грандиозное шоу стартует в 19:00 на телеканале Суспільне Культура, а в 18:00 ведущая Анна Тульева проведет специальное "Передшоу", где зрители смогут заглянуть за кулисы.

Как голосовать: два способа

Судьба участников зависит от зрителей и жюри в соотношении 50/50. Зрительское голосование начнется после выступления всех финалистов, о чем объявят ведущие в прямом эфире.

Через приложение Дия:

Откройте Дия, перейдите в раздел "Сервисы" и выберите "Опрос" .

и выберите . Выберите своего фаворита и нажмите "Проголосовать". Этот способ бесплатный.

Через SMS:

Отправьте сообщение с порядковым номером участника (от 1 до 10) на короткий номер 7576 .

. С одного номера можно отправить только одно SMS за одного артиста (повторные голоса не учитываются).

Напомним, что ведущими шоу станут Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко, а в состав жюри вошли Евгений Филатов, Злата Огневич, Константин Томильченко. Прямой эфир финала начнется в 19:00 по киевскому времени. Просмотреть шоу можно на следующих платформах.