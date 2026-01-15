Одна из них будет представлять Украину на Евровидении 2026: песни всех участников Нацотбора (видео)

Финал состоится 7 февраля

В четверг, 15 января, были официально обнародованы композиции всех финалистов Национального отбора на Евровидение 2026. Уже через несколько недель мы узнаем имя артиста или группы, которая отправится представлять Украину на международной арене.

Что нужно знать:

Список финалистов Нацотбора 2026 включает песни разных жанров

Финал состоится 7 февраля, а победитель поедет на Евровидение в Вену

Голосование во время финала будет доступно через приложение "Дия"

Нынешний список 10 претендентов поражает жанровым разнообразием: от мощного этно-рока и чувственных баллад до экспериментальной электроники, отвечающей современным мировым трендам. "Телеграф" предлагает ознакомиться со всеми песнями-претендентами, которые будут соперничать за право поехать на конкурс. Список создан в соответствии с порядком выступлений всех финалистов Нацотбора 2026 года.

Кто и какую песню исполнит в финале

1. Valeriya Force — Open Our Hearts

2. Molodi — Legends

3. Monokate — "Тyt"

4. The Elliens — Crawling Whispers

5. Laud — Lightkeeper

6. Leleka — Ridnym

7. Mr. Vel — Do Or Done

8. Khayat — "Герци"

9. Jerry Heil – Catharticus

10. ЩукаРиба — "Моя земля"

Когда будет финал Нацотбора 2026

Финал Нацотбора состоится в субботу, 7 февраля, а его победитель представит Украину на 70 песенном конкурсе Евровидение в Вене в мае. Проголосовать за своего фаворита во время финала можно будет через приложение "Дия". Уже известно, что в Вене Украина будет выступать во второй половине второго полуфинала, который пройдет 14 мая.

Напомним, что ранее европейские фанаты впервые прослушали участников Нацотбора на Евровидение 2026 на закрытом прослушивании и составили собственный рейтинг конкурсантов.