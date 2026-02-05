Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026: як і де проголосувати за свого фаворита
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
2 способи зробити вибір на користь улюбленого учасника
Вже цієї суботи, 7 лютого, Україна обере свого представника на 70-й пісенний конкурс Євробачення, що відбудеться у Відні. Десять фіналістів зійдуться у музичному двобої за право представити країну на міжнародній арені. Окрім вибору пісні, глядачі зможуть долучитися до важливої місії — під час ефіру проводитиметься збір коштів на протезування українських ветеранів.
Грандіозне шоу стартує о 19:00 на телеканалі Суспільне Культура, а о 18:00 ведуча Анна Тульєва проведе спеціальне "Передшоу", де глядачі зможуть зазирнути за лаштунки.
Як голосувати: два способи
Доля учасників залежить від глядачів та журі у співвідношенні 50/50. Глядацьке голосування розпочнеться після виступу всіх фіналістів, про що оголосять ведучі в прямому ефірі.
Через застосунок Дія:
- Відкрийте Дія, перейдіть у розділ "Сервіси" та оберіть "Опитування".
- Виберіть свого фаворита та натисніть "Проголосувати". Цей спосіб є безплатним.
Через SMS:
- Надішліть повідомлення з порядковим номером учасника (від 1 до 10) на короткий номер 7576.
- З одного номера можна надіслати лише одне SMS за одного артиста (повторні голоси не враховуються).
Нагадаємо, що ведучими шоу стануть Леся Нікітюк та Тимур Мірошниченко, а до складу журі цьогоріч увійшли Євген Філатов, Злата Огнєвіч, Костянтин Томільченко. Прямий ефір фіналу розпочнеться о 19:00 за київським часом. Переглянути шоу можна на наступних платформах.