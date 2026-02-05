Рус

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026: як і де проголосувати за свого фаворита

Тетяна Кармазіна

Новина оновлена 05 лютого 2026, 17:58
Голосування в "Дії". Фото Колаж "Телеграфу"

2 способи зробити вибір на користь улюбленого учасника

Вже цієї суботи, 7 лютого, Україна обере свого представника на 70-й пісенний конкурс Євробачення, що відбудеться у Відні. Десять фіналістів зійдуться у музичному двобої за право представити країну на міжнародній арені. Окрім вибору пісні, глядачі зможуть долучитися до важливої місії — під час ефіру проводитиметься збір коштів на протезування українських ветеранів.

Грандіозне шоу стартує о 19:00 на телеканалі Суспільне Культура, а о 18:00 ведуча Анна Тульєва проведе спеціальне "Передшоу", де глядачі зможуть зазирнути за лаштунки.

Як голосувати: два способи

Доля учасників залежить від глядачів та журі у співвідношенні 50/50. Глядацьке голосування розпочнеться після виступу всіх фіналістів, про що оголосять ведучі в прямому ефірі.

Через застосунок Дія:

  • Відкрийте Дія, перейдіть у розділ "Сервіси" та оберіть "Опитування".
  • Виберіть свого фаворита та натисніть "Проголосувати". Цей спосіб є безплатним.
Де голосувати в Дії Опитування
Де голосувати в "Дії" - Опитування

Через SMS:

  • Надішліть повідомлення з порядковим номером учасника (від 1 до 10) на короткий номер 7576.
  • З одного номера можна надіслати лише одне SMS за одного артиста (повторні голоси не враховуються).

Нагадаємо, що ведучими шоу стануть Леся Нікітюк та Тимур Мірошниченко, а до складу журі цьогоріч увійшли Євген Філатов, Злата Огнєвіч, Костянтин Томільченко. Прямий ефір фіналу розпочнеться о 19:00 за київським часом. Переглянути шоу можна на наступних платформах.

