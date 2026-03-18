Украинский виноград, названный в честь внуков — самый сладкий, самый милый

Украинские народные селекционеры дают солнечной ягоде самые разные названия. Однако есть имена особенно милые и сладкие. Ведь именно так звучат имена внучек или внуков.

Вы должны посадить этот виноград, если у вас есть близкий человек по имени: Алинка Миланка Подарок Ирине

Нет предела совершенству, и в поисках лучшего вкуса, цвета, устойчивости к болезням украинские селекционеры неустанно стараются создать виноград, который будет самым-самым-самым. И у нарселов это получается.

Конечно, самый выдающийся виноград получает самое заветное название, и зачастую солнечная ягода обретает имя наследника или наследницы.

Алинка

Селекция Владимира Олейника, чья работа вызвала большой интерес не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Особенностью этого винограда стала пальчиковая форма ягоды, ранний срок созревания и отменная урожайность. Крупные рыхлые грозди, желтый солнечный цвет дополняют список достоинств Алинки.

Чета виноградарей из Днепропетровской обл. на фоне Алинки

Алинка — виноград, который нравится всем

Миланка

Селекция Михаила Гречко. Это тоже желтого цвета виноград с крупными тяжелыми гроздями и ранний сроком созревания (чуть раньше Алинки). Главная особенность Миланки — чудесный мускатный вкус и высокая устойчивость к болезням.

Миланка имеет потрясающий вкус с благородным мускатом

Подарок Ирине

Селекция Николая Вишневецкого. Средний срок созревания, эффектный красный цвет ягод, крупные грозди и гармоничный вкус с легким хрустом. Преимущество этой гибридной формы — надежная стабильная урожайность и высокая устойчивость к болезням.

Подарок Ирине — не просто виноград, а самый настоящий подарок для внучки Ирины от селекционера Николая Вишневецкого. Да и не только для нее, но и для всех настоящих ценителей солнечной ягоды.

Виноград Подарок Ирине

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал про два этапа ранней подкормки винограда, которые гарантируют полные ведра ягод.