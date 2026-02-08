Разгромная победа. Кто оказался в топ-3 Нацотбора на "Евровидение" по просмотрам на YouTube

Видео одного из участников уже приближается к отметке 300 тысяч

В субботу, 7 февраля, отгремел ежегодный Национальный отбор на Евровидение, которое в 2026 году состоится весной в Австрии. Представлять Украину на международном песенном конкурсе предстоит группе Leléka с песней Ridnym.

Нацотбор всегда становится главной площадкой для жарких обсуждений, а YouTube-статистика выступлений – это своего рода "народное голосование", показывающее настоящие симпатии зрителей как до финальных результатов, так и после.

"Телеграф" посетил официальный YouTube-канал Eurovision Ukraine и проанализировал количество просмотров выступлений всех финалистов этого года. Стоит учитывать, что показатели зафиксированы на момент публикации новости, поэтому со временем они будут только увеличиваться.

3 фаворита по просмотрам на YouTube

Пока уверенное лидерство в трендах удерживает LELÉKA — победительница 2026 года. Ее выступление собрало впечатляющие 226 тысяч просмотров и вывело на первую ступеньку симпатий YouTube-сообщества.

Вторую позицию уверенно занимает опытный игрок Нацотборов — Jerry Heil. Ее номер уже успели посмотреть 87 тысяч раз. Артистка еще раз доказывает, что умеет создавать постановки, которые хочется просматривать и обсуждать. В 2024 году вместе с украинской рэп-исполнительницей Alyona Аlyona артистка была на Евровидении от Украины — дуэт занял 3 место.

Закрывает тройку самых популярных выступлений LAUD. Его профессиональная подача и фирменный тембр принесли артисту 67 тысяч просмотров. Несмотря на высокую конкуренцию, певец стабильно держится среди тех, чье творчество больше всего отзывается украинцам в этом сезоне.

Напомним, что этот Нацотбор не обошелся без скандалов. Украинцы массово критикуют члена жюри Руслану, которая привезла победу из Евровидения в 2004 году.