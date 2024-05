Евровидение 2024: онлайн-трансляция гранд-финала (видео)

11 мая мы узнаем, кто победил на конкурсе Евровидение в 2024 году

В субботу, 11 мая, в 22:00 в шведском городе Мальме состоится гранд-финал 68-ого международного песенного конкурса Евровидение 2024, который можно будет смотреть онлайн на разных платформах во всем мире. "Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения 2024.

Представительницы от Украины alyona alyona и Jerry Heil выйдут на сцену Евровидения 2024 под номером "2". В этом году наша страна выступает с эмоциональной и в то же время завораживающей композицией Teresa & Maria.

Онлайн-трансляция финала Евровидения 2024

Порядок выступления финалистов Евровидения 2024

На арене Malmö Arena за место в финале уже сегодня будут бороться представители 26 стран, из которых в ходе полуфиналов 7 и 9 мая было определено 20 самых достойных, а также представители стран "Большой пятерки", которые автоматически проходят в финал конкурса — Франция, Великобритания, Испания, Италия и Германия. Также в финал сразу прошла страна-хозяйка конкурса — Швеция.

1. Швеция: Marcus & Martinus – Unforgettable

2. Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

3. Германия: ISAAK – Always On The Run

4. Люксембург: Tali – Fighter

5. Нидерланды: Joost Klein – Europapa

6. Израиль: Eden Golan – Hurricane

7. Литва: Silvester Belt – Luktelk

8. Испания: Nebulossa – Zorra

9. Эстония: 5miinust и Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

10. Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue

11. Латвия: Dons – Hollow

12. Греция: Marina Satti – ZARI

13. Великобритания: Olly Alexander – Dizzy

14. Норвегия: Gåte – Ulveham

15. Италия: Angelina Mango – La noia

16. Сербия: Тейя Дора – Ramonda

17. Финляндия: Windows 95man – No Rules!

18. Португалия: iolanda – Grito

19. Армения: LADANIVA – Jako

20. Кипр: Silia Kapsis – Lia

21. Швейцария: Nemo – The Code

22. Словения: Raiven – Veronika

23. Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

24. Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter

25. Франция: Slimane – Mon Amour

26. Австрия: Kaleen – We Will Rave

Где и когда смотреть финал Евровидения 2024

За 30 минут до начала второго полуфинала в 21:30 на телеканале "Суспільне Культура" начнется "Передшоу. Песенный конкурс Евровидение 2024". Сам финал начнется в 22:00 по киевскому времени.

Традиционно вы сможете посмотреть онлайн-трансляцию на официальном YouTube-канале Eurovision, однако там будет представлен оригинальный язык конкурса. Если же вы предпочитаете украинский вариант с голосом Тимура Мирошниченко, то его можно будет найти на телеканале и всех цифровых платформах "Суспільного". Компанию Мирошниченку составит украинский комик и ведущий Нацотбора 2024 Василий Байдак.

Платформы, где будет транслироваться прямой эфир второго полуфинала Евровидения 2024:

Как голосовать в финале Евровидения 2024

Если раньше линии голосования были открыты после последнего выступления участников, то в 2024 году голосование стартует сразу же, как только первый участник финала выйдет на сцену.

Зрители из стран, не принимающих участие в конкурсе Евровидение 2024, получат 24 часа на голосование за своих фаворитов. Это можно сделать через веб-сайт esc.vote или приложение Eurovision Song Contest. Голосование начнется за сутки до начала шоу.

Согласно правилам конкурса, голосовать за представителя своей страны нельзя. В связи с этим украинцы имеют возможность выразить поддержку другим участникам Евровидения 2024. Для этого следует отправить SMS на номер 7576 с указанием порядкового номера выступления артиста.

Напомним, что представитель Нидерландов Йост Кляйн попал в скандал. Участие страны в конкурсе приостановлено, по этой причине ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ тоже ПРИОСТАНОВЛЕНО!