Розгромна перемога. Хто опинився у топ-3 Нацвідбору на "Євробачення" з переглядів на YouTube

Відео одного з учасників вже наближається до позначки 300 тисяч

У суботу, 7 лютого, відгримів щорічний Національний відбір на Євробачення, яке у 2026 році відбудеться навесні в Австрії. Представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі належить гурту Leléka з піснею Ridnym.

Нацвідбір завжди стає головним майданчиком для гарячих обговорень, а YouTube-статистика виступів – це своєрідне "народне голосування", що показує справжні симпатії глядачів як до фінальних результатів, так і після.

"Телеграф" відвідав офіційний YouTube-канал Eurovision Ukraine та проаналізував кількість переглядів виступів усіх фіналістів цього року. Варто враховувати, що показники зафіксовані на момент публікації новини, тому згодом вони лише збільшуватимуться.

3 фаворити з переглядів на YouTube

Поки що впевнене лідерство у трендах утримує LELÉKA — переможниця 2026 року. Її виступ зібрав вражаючі 226 тисяч переглядів і вивів на першу сходинку симпатій YouTube-спільноти.

Другу позицію впевнено займає досвідчений гравець Нацвідбору — Jerry Heil. Її номер уже встигли переглянути 87 тисяч разів. Артистка ще раз доводить, що вміє створювати постановки, які хочеться переглядати та обговорювати. У 2024 році разом з українською реп-виконавицею Alyona Аlyona артистка була на Євробаченні від України – дует посів 3 місце.

Закриває трійку найпопулярніших виступів LAUD. Його професійна подача та фірмовий тембр принесли артисту 67 тисяч переглядів. Попри високу конкуренцію, співак стабільно тримається серед тих, чия творчість найбільше відгукується українцям цього сезону.

Нагадаємо, що цей Нацвідбір не обійшовся без скандалів. Українці масово критикують члена журі Руслану, яка привезла перемогу з Євробачення у 2004 році.