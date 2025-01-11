Забудьте о 25 января: когда Татьянин день и что нельзя делать в церковный праздник
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Узнайте, почему в этот день нельзя выбрасывать мусор и ругать детей
Церковный календарь на январь 2025 года напоминает нам о важном празднике, который называется — Татьянин день. Ранее он ежегодно отмечался христианами восточного обряда 25 января, однако с переходом на новоюлианский стиль День святой Татьяны обрел новую дату.
Важное церковное событие посвящено памяти святой мученицы Татианы (Татьяны) Римской, которая жила в III веке нашей эры и пострадала за свою христианскую веру и отказ от поклонения языческим традициям.
Татьянин день по новому стилю: дата
Напомним, что в Украине был принят новоюлианский календарь, согласно которому многие праздники сместились на 13 дней раньше. Согласно новому церковному календарю, День Татьяны в Украине теперь отмечается 12 января. В 2025 году праздник выпадает на воскресенье.
История Для Татьяны
Во времена правления римского императора Александра Севера были сильные гонения на христиан. Татиану, которая была преданна Единому Богу, схватили и привели к языческому храму, и потребовали, чтобы она принесла жертву языческим идолам. Девушка отказалась, за что была подвергнута жестоким пыткам.
Однажды Татиану вывели на арену, чтобы отдать на растерзание льву. Однако зверь смиренно подошел к христианке, начал зализывать ее раны, а затем набросился на одного из ее мучителей и разорвал его. Казнили святую мечом.
Что нельзя делать в Татьянин день 12 января
- Отказывать кому-либо в помощи — к большой беде.
- Чтобы был беспорядок – можно навлечь проблемы и неприятности.
- Ругаться на своих детей и поднимать на них руку — святая Татьяна может наслать на родителей горести и неприятности.
- Выпивать — нечистая сила доведет до безумия.
- Выбрасывать мусор — вместе с ним можно выбросить благополучие.
- Проводить день в тишине и одиночестве — можно упустить удачу.
- Ссориться, кричать, обижать друг друга, выяснять отношения — долго не удастся выйти из конфликта.
Ранее мы писали, что на выходных в Украине ожидается существенное изменение погоды. "Телеграф" рассказывал, что ожидать от зимы 12 января.