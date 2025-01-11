Забудьте о 25 января: когда Татьянин день и что нельзя делать в церковный праздник

Узнайте, почему в этот день нельзя выбрасывать мусор и ругать детей

Церковный календарь на январь 2025 года напоминает нам о важном празднике, который называется — Татьянин день. Ранее он ежегодно отмечался христианами восточного обряда 25 января, однако с переходом на новоюлианский стиль День святой Татьяны обрел новую дату.

Важное церковное событие посвящено памяти святой мученицы Татианы (Татьяны) Римской, которая жила в III веке нашей эры и пострадала за свою христианскую веру и отказ от поклонения языческим традициям.

Татьянин день по новому стилю: дата

Напомним, что в Украине был принят новоюлианский календарь, согласно которому многие праздники сместились на 13 дней раньше. Согласно новому церковному календарю, День Татьяны в Украине теперь отмечается 12 января. В 2025 году праздник выпадает на воскресенье.

История Для Татьяны

Во времена правления римского императора Александра Севера были сильные гонения на христиан. Татиану, которая была преданна Единому Богу, схватили и привели к языческому храму, и потребовали, чтобы она принесла жертву языческим идолам. Девушка отказалась, за что была подвергнута жестоким пыткам.

Однажды Татиану вывели на арену, чтобы отдать на растерзание льву. Однако зверь смиренно подошел к христианке, начал зализывать ее раны, а затем набросился на одного из ее мучителей и разорвал его. Казнили святую мечом.

Что нельзя делать в Татьянин день 12 января

Отказывать кому-либо в помощи — к большой беде.

Чтобы был беспорядок – можно навлечь проблемы и неприятности.

Ругаться на своих детей и поднимать на них руку — святая Татьяна может наслать на родителей горести и неприятности.

Выпивать — нечистая сила доведет до безумия.

Выбрасывать мусор — вместе с ним можно выбросить благополучие.

Проводить день в тишине и одиночестве — можно упустить удачу.

Ссориться, кричать, обижать друг друга, выяснять отношения — долго не удастся выйти из конфликта.

Ранее мы писали, что на выходных в Украине ожидается существенное изменение погоды. "Телеграф" рассказывал, что ожидать от зимы 12 января.