З Днем ангела, Оксано 2026! Красиві листівки та картинки

У суботу, 24 січня, свої іменини, згідно з новоюліанським церковним календарем, відзначають Оксани та Ксенії. У цей день вшановується пам'ять святої Ксенії Римлянки.

Оксана — це українська народна форма імені Ксенія, яка згодом набула самостійності й сьогодні широко використовується як окреме ім'я. Воно звучить м'яко, мелодійно і при цьому має сильний, самобутній характер. У розмовній промові можна зустріти такі лагідні та зменшувальні форми, як Оксанка, Ксана, Сана, Оксаночка — кожна з них наголошує на теплоті та душевності цього імені.

Походить ім'я від давньогрецьких слів "ксенос" та "ксенія", які перекладаються як "гість", "гостя", "гостинність", а також "чужа". З давніх часів це значення пов'язували з відкритістю світу, доброзичливістю та вмінням знаходити спільну мову з людьми.

У день іменин заведено вітати всіх жінок та дівчат з ім'ям Оксана — рідних, подруг, колег та просто близьких за духом людей. Це чудова нагода сказати теплі слова, побажати щастя, здоров'я та натхнення. "Телеграф" підготував щирі привітання у вигляді листівок та красивих картинок, щоб цей день став для Оксани ще більш радісним та незабутнім.

З іменинами Оксани 2026: листівки і картинки

