Именины Татьяны: красивые и яркие поздравления в открытках и картинках

Украинцы отмечают Татьянин день по-новому

Празднование дня святой Татьяны Римской считается одним из наиболее популярных зимних праздников, выходящих за пределы рождественского цикла. Однако с переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новый стиль в календаре, дата этого праздника была изменена.

После перехода ПЦУ на новоюлианский календарь все праздники были перемещены на 13 дней назад. Теперь Татьянин день, так же как и именины Татьяны, отмечается 12 января, а не 25, как это было до календарной реформы.

"Телеграф" подготовил открытки и картинки к именинам Татьяны 2026, которыми вы можете поздравить своих знакомых через любую социальную сеть или мессенджер. Просто сохраните себе ту, которая больше всего вам приглянулась — поздравительная картинка вмиг поднимет настроение любой обладательнице этого прекрасного и сильного имени!

Напомним, что в этот день по новому стилю чествуют святую Татьяну. Мы писали, что нельзя делать в праздник 12 января, чтобы не ушла удача.