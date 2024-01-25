Іменини Тетяни: красиві та яскраві привітання у листівках та картинках

Українці відзначають Тетянин день по-новому

Святкування дня святої Тетяни Римської вважається одним із найпопулярніших зимових свят, що виходять за межі різдвяного циклу. Проте з переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новий стиль у календарі, дату цього свята було змінено.

Після переходу ПЦУ на новоюліанський календар усі свята було переміщено на 13 днів назад. Тепер Тетянин день, як і іменини Тетяни, відзначається 12 січня, а не 25, як це було до календарної реформи.

"Телеграф" підготував листівки та картинки до іменин Тетяни 2026, якими ви можете привітати своїх знайомих через будь-яку соціальну мережу чи месенджер. Просто збережіть собі ту, яка найбільше вам сподобалася — вітальна картинка вмить підійме настрій будь-якій володарці цього прекрасного і сильного імені!

