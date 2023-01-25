Почему 12 января нельзя жадничать? Роковая ошибка в Татьянин день, которая притянет неудачи
Для девушек существует отдельная народная примета
Церковный календарь на январь 2026 года выделяет один из значимых праздников — Татьянин день, который христиане ежегодно отмечают 12 января по новоюлианскому календарю.
В этот раз праздник выпадает на понедельник. Дата посвящена памяти священномученицы Татианы Римской, которая жила в III веке нашей эры и подвергалась гонениям из-за того, что исповедовала христианство, а не язычество.
В Татьянин день принято поздравлять всех женщин, обладательниц этого прекрасного женского имени. В праздник в доме должен царить порядок. Однако, как и для любой религиозной даты, существует ряд запретов 12 января. Подробнее о том, что нельзя делать в Татьянин день, рассказывает "Телеграф".
Что нельзя делать в Татьянин день
- Нельзя унывать и грустить.
- Запрещено отказывать в помощи тем, кто обращается с такой просьбой.
- Не стоит участвовать в конфликтах, употреблять нецензурные и бранные слова.
- Не жадничайте и не будьте скупыми.
- Откажитесь от тяжелого домашнего труда.
Для девушек есть отдельный запрет-примета. Поверья гласят, что в Татьянин день им не стоит лениться, а еще носить старую и грязную одежду, ведь, как считается, это может сулить неудачи в любви.
Ранее сообщалось, что перед Днем святой Татьяны чтят еще одного святого. "Телеграф" писал, что нельзя делать на Феодосия-Весняка 11 января.