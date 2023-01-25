Укр

Почему 12 января нельзя жадничать? Роковая ошибка в Татьянин день, которая притянет неудачи

Татьяна Кармазина
Новость обновлена 11 января 2026, 09:11
Для девушек существует отдельная народная примета

Церковный календарь на январь 2026 года выделяет один из значимых праздников — Татьянин день, который христиане ежегодно отмечают 12 января по новоюлианскому календарю.

В этот раз праздник выпадает на понедельник. Дата посвящена памяти священномученицы Татианы Римской, которая жила в III веке нашей эры и подвергалась гонениям из-за того, что исповедовала христианство, а не язычество.

В Татьянин день принято поздравлять всех женщин, обладательниц этого прекрасного женского имени. В праздник в доме должен царить порядок. Однако, как и для любой религиозной даты, существует ряд запретов 12 января. Подробнее о том, что нельзя делать в Татьянин день, рассказывает "Телеграф".

Что нельзя делать в Татьянин день

  • Нельзя унывать и грустить.
  • Запрещено отказывать в помощи тем, кто обращается с такой просьбой.
  • Не стоит участвовать в конфликтах, употреблять нецензурные и бранные слова.
  • Не жадничайте и не будьте скупыми.
  • Откажитесь от тяжелого домашнего труда.

Для девушек есть отдельный запрет-примета. Поверья гласят, что в Татьянин день им не стоит лениться, а еще носить старую и грязную одежду, ведь, как считается, это может сулить неудачи в любви.

Ранее сообщалось, что перед Днем святой Татьяны чтят еще одного святого. "Телеграф" писал, что нельзя делать на Феодосия-Весняка 11 января.

