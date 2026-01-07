"Лашате ми Кантаро": украинцы устроили "пекло" итальянскому фанату Путина, которого развернули на границе

Интернет-пользователи быстро превратили его в объект насмешек

Итальянец по имени Рокко Кантаро, который оскорблял Украину и восхвалял Россию, буквально стал "звездой" в сети. Его не впустили на территорию Украины на границе и в соцсетях быстро подхватили ситуацию, создав большое количество шуток по этому поводу.

Что нужно знать:

53-летнему Кантаро запретили пересечение границы на 3 года

Итальянцу пришлось закрыть все свои аккаунты из-за внезапной "популярности"

История стала вирусной — пользователи активно высмеивают иностранца за его действия

О ситуации стало известно благодаря украинке, которая ехала с ним в одном автобусе. Итальянец в один момент подошел к ней и стал говорить обидные вещи в сторону Украины и восхвалял российского главу Владимира Путина. Тогда девушка решила дать огласку этой ситуации в сети и там ее быстро поддержали. Дошло до того, что итальянца просто не пропустили на границе в Украину.

Как рассказали в Госпогранслужбе, когда 53-летний иностранец прибыл в пункт пропуска инспекторами ГПСУ были проведены все необходимые мероприятия пограничного контроля с привлечением других контролирующих служб.

"Подробная проверка завершена. Результат – отказ иностранцу в пересечении границы и запрет на въезд в Украину на 3 года. Практически он имеет пророссийские взоры, оправдывает вооруженную злость России против Украины. Из-за нарушения норм украинского законодательства он получил соответствующие решения на границе. Въехать в Украину он пытался автобусом через пункт пропуска "Чоп", — говорится в сообщении.

Как оказалось, данная личность, к тому же, оправдывала вооруженную агрессию России против Украины.

Реакция соцсетей

Благодаря этой истории и широкой огласки в сети и СМИ, на территорию Украины не попал человек, который поддерживает ее врага. Тем временем в социальных продолжают неустанно его высмеивать.

В комментариях в шутку вспомнили знаменитую итальянскую песню "Лашате ми кантаре" (Lasciatemi cantare). Ее исполнил певец и композитор Тото Кутуньо (Toto Cutugno) в 1983 году. Именно эта фраза открывает песню, ставшую культовой и символом итальянской культуры для русскоязычных слушателей. Только украинцы немного переделали фразу в "Лашате ми Кантаро", используя фамилию героя истории.

Комментарий из сети. Скриншот: Threads

Комментарий из сети. Скриншот: Threads

Комментарий из сети. Скриншот: Threads

Комментарий из сети. Скриншот: Threads

Комментарий из сети. Скриншот: Threads

Добавим, что после получения такой "популярности" в сети, итальянец закрыл свои социальные сети. Его страница в ТикТок теперь открыта только для подписчиков.

Соцсети Рокко Кантаро. Скриншот: TikTok

Та же ситуация со страницей в Instagram.

Соцсети Рокко Кантаро. Скриншот: Instagram

А вот страница в Facebook пока еще открыта.

Соцсети Рокко Кантаро. Скриншот: Facebook

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого из мужчин в Украине выпускают за границу с 1 января 2026 года.