Был "Громозека", а стал… Американский Forbes изрядно ошибся в статье о танках-черепахах РФ

Нечеткая надпись сыграла злую шутку с журналистами

В статье американского издания Forbes один из подбитых танков-черепах оккупантов назвали "Гомосексуалом". Однако на самом же деле на нем было написано "Громазека", но эта надпись достаточно нечеткая.

На это также указал украинский политический деятель Юрий Гудыменко. Он отметил, что сходство между этими словами достаточно мало, поэтому и ошибка абсурдна.

"Американский Forbes наваял статью, в которой назвал один из подбитых российских минных тралов на базе танка Т-62 "Homosexual". Почему минный трал стал "гомосексуалом"? Потому что россияне написали на нем "Громозека", ну а, как известно," Громозека" и "Гомосек" это очень похожие слова", — написал Гудыменко.

Скриншот статьи

Добавим, что по состоянию на 10:49 ошибка в статье еще осталась. К тому же, этой ошибки в своих материалах также допустили украинские СМИ, которые переводили иностранную статью.

Заметим, что Громозека — на самом деле герой серии российских книг Кира Булычева о приключениях Алисы Селезневой, а также мультфильмов, снятых по этим произведениям. Громозека — профессор археологии, инопланетянин из "туманной планеты Чумароза".

Громозеко

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