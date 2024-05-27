Був "Громозека", а став… Американський Forbes неабияк схибив у статті про танки-черепахи РФ

Нечіткий надпис зіграв злий жарт з журналістами

У статі американського видання Forbes один з підбитих танків-черепах окупантів назвали "Гомосексуалом". Проте насправді ж на ньому було написано "Громазека", але цей надпис досить нечіткий.

На це також звернув увагу український політичний діяч Юрій Гудименко. Він зазначив, що схожість між цими словами досить мала, тому й помилка — абсурдна.

"Американський Forbes наваяв статтю, в якій назвав один з підбитих російських мінних тралів на базі танку Т-62 "Homosexual". Чому мінний трал став "гомосексуалом"? Тому що росіяни написали на ньому "Громозека", ну а, як відомо, "Громозека" і "Гомосєк" це дуже схожі слова", — написав Гудименко.

Скриншот статті

Додамо, що станом на 10:49 помилка у статті ще залишилась. До того ж цієї помилки у своїх матеріалах також допустились українські ЗМІ, які перекладали іноземну статтю.

Зауважимо, що Громозека — насправді ж герой серії російських книг Кіра Буличова про пригоди Аліси Селезньової, а також мультфільмів, знятих за цими творами. Громозека — професор археології, інопланетянин із "туманної планети Чумароза".

Громозека

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