"Кирдык России" начался? США затягивают петлю: как это поможет Украине

Захват одного из кораблей "теневого флота" важен для переговоров

7 января США провели показательную операцию в Северной Атлантике, задержав нефтяной танкер Marinera, который связывают с "теневым флотом" РФ. Судно пыталось избежать ареста, сменило название и флаг на российский, а Москва даже демонстрировала готовность к силовому сопровождению. Однако это не помешало американским силам взять танкер под контроль.

"Телеграф" расскажет, почему этот танкер стал принципиальной целью для США, а также почему эта история может означать переход политики Вашингтона к более жесткой, силовой фазе.

Что произошло: краткая хронология захвата

Танкер Marinera, который до конца декабря назывался Bella 1, был задержан 7 января в Северной Атлантике, примерно в 200 километрах от берегов Исландии. Операцию провели американские силы по ордеру федерального суда США.

По официальным сообщениям, судно взяли под контроль без вооруженного столкновения. Экипаж сопротивления не оказывал, а российских военных кораблей в момент высадки на борту поблизости не было.

До задержания танкер несколько недель находился в фокусе американских служб. В декабре его пытались остановить в Карибском море в рамках объявленной США нефтяной блокады Венесуэлы. Тогда экипаж отказался выполнить требования береговой охраны, резко изменил курс и начал движение на север Атлантики.

Танкер Marinera

После начала преследования судно попыталось изменить свой статус: на борту появился российский флаг, Bella 1 была переименована в Marinera, а портом приписки объявили Сочи. Москва направила Вашингтону дипломатическую ноту с требованием прекратить преследование, однако США ее проигнорировали.

Американская сторона считает танкер проблемным из-за участия в перевозке нефти из Венесуэлы и Ирана в обход санкций. Именно такие суда обычно относят к "теневому флоту" — они меняют названия, флаги и юрисдикции, чтобы избегать контроля и ответственности.

Почему этот танкер — проблема для США

Танкер Marinera — это не случайное судно, а типичный элемент так называемого "теневого флота", который Россия и ее партнеры используют для обхода международных санкций. Речь идет о сети танкеров, которые регулярно меняют названия, флаги, владельцев и маршруты, чтобы скрыть происхождение нефти и избежать контроля со стороны западных регуляторов.

Для Москвы такие суда имеют критическое значение. Нефть остается ключевым источником валютных поступлений, а санкции существенно ограничивают легальные каналы экспорта. "Теневой флот" позволяет сохранять объемы поставок, даже если это происходит через серые схемы, подставные компании и фиктивные юрисдикции.

В случае с Marinera американские службы связывают судно с перевозкой нефти из Венесуэлы и Ирана — стран, которые также находятся под жесткими санкциями США. Фактически речь идет о пересечении двух санкционных режимов одновременно, что делает такие рейсы особенно чувствительными для Вашингтона.

Захват танкера силами США

Именно поэтому США не ограничились разовой попыткой задержания. Преследование судна продолжалось почти две недели — от Карибского бассейна до Северной Атлантики. Для американской стороны это был принципиальный кейс: показать, что смена флага, названия или декларативная "защита" со стороны России не снимает ответственности за нарушение санкций.

Захваченный корабль принадлежит российской компании "Буревестмарин", директором и единственным владельцем которой является предприниматель из аннексированного Крыма Илья Бугай. Об этом свидетельствуют данные Глобальной интегрированной системы судоходной информации Международной морской организации (IMO) и российского реестра юрлиц, с которыми ознакомилась "Новая газета Европа".

Компанию зарегистрировали в Рязани всего полгода назад. В то же время открытые данные указывают, что она могла реально заниматься морскими перевозками: в 2025 году компания публиковала вакансии, связанные с судоходной деятельностью.

Илья Бугай

Илья Бугай с 2018 года также занимает должность генерального директора компании "Руснефтехимторг", специализирующейся на торговле нефтепродуктами. В 2020 году ее выручка составляла около 4 млрд рублей, однако впоследствии финансовые показатели резко ухудшились, и по итогам 2024 года компания зафиксировала убытки. Согласно информации из открытых источников, Бугай в 2008 году окончил Крымский федеральный университет, а ныне проживает в Москве.

"Российская защита", которая не сработала

После первой попытки задержания танкер Bella 1 резко изменил тактику. Судно нарисовало на борту флаг РФ, впоследствии было переименовано в Marinera и формально приписано к Сочи. Этот шаг должен был создать впечатление, что теперь танкер находится под юрисдикцией России и любые действия против него могут трактоваться как прямое столкновение с государством.

Параллельно Москва прибегла к дипломатическому давлению. Россия направила США ноту с требованием прекратить преследование судна, апеллируя к нормам международного морского права и свободе судоходства в открытом море.

Отдельным элементом этой демонстрации стала присутствие российской подводной лодки в районе движения танкера. По данным западных медиа, субмарина в течение нескольких дней поддерживала связь с судном, что должно было служить сигналом: Россия "сопровождает" танкер и готова показать военное присутствие. Впрочем, на практике все эти шаги не дали результата.

Российская подлодка и военные корабли

После захвата танкера в российском публичном пространстве прозвучала резкая и эмоциональная реакция. Пророссийские политики, в частности представители Госдумы и Совета Федерации, а также Z-блогеры и военкоры заговорили о "пиратстве", нарушении международного морского права и необходимости жесткого ответа США. В пропагандистских каналах ситуацию подали как унижение России и вызов ее суверенитету, а отдельные комментаторы прямо требовали ответных силовых шагов.

Впрочем, официальная позиция государственных органов оказалась значительно сдержаннее. Министерство транспорта РФ ограничилось заявлением о том, что ни одно государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикции других стран.

Аналогичную линию заняло и Министерство иностранных дел России. Вместо эскалационных заявлений МИД сосредоточился на вопросе экипажа, призывав США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с российскими гражданами на борту судна и не препятствовать их возвращению на родину. Именно это требование стало ключевым и фактически единственным конкретным месседжем официальной Москвы.

Отреагировали на захват танкера и в МИД "Поднебесной": Китай расценил произошедшее как серьезное нарушение норм международного права.

США получили молниеносную победу

В комментарии "Телеграфу" политолог Алексей Якубин высказал мнение, что захват этого танкера является переходом санкционной политики, политики ограничений в новую плоскость.

"Мы видим, что за последние несколько месяцев США начали демонстрировать, что санкционная политика теперь не будет ограничиваться только юридическими или финансовыми мерами. Теперь Штаты будут активно применять такую, я бы сказал, гибридную атаку. Само собой, санкционные режимы, но если есть возможность использовать грубую морскую, физическую силу, то они будут прибегать к таким действиям", — говорит эксперт.

Это событие Алексей Якубин называет прецедентной историей. Несмотря на то, что этот танкер все же имел своеобразно неопределенный статус, то есть напрямую России он не принадлежал, Вашингтон продемонстрировал, что дальше "играть" с этим они не будут, а введенные санкции готовы применять и на юридическом, и на политическом, и на финансовом поле.

Это действительно показательная операция. Не только для России, а для всех, кого Дональд Трамп, его действующая администрация считает для себя вызовом. История "мир через силу", которую Штаты уже показали на примере Венесуэлы, заиграла новыми красками. Теперь для США это может быть не просто красивое выражение, а абсолютно реальная политика Алексей Якубин

Алексей Якубин / Facebook-страница

Такая политика может даже в некоторой степени показывать эволюцию стран Запада в их борьбе с "теневым флотом", ведь, как напоминает политолог, подобная история уже была с Францией и задержанным в октябре нефтяным танкером.

"Некоторые западные страны, по крайней мере Штаты, готовы перейти к более жесткой политике, связанной с постоянным нарушением санкций через теневые механизмы. Я думаю, что Трамп хочет использовать это как один из стимулов для переговоров с Россией и другими странами", — объясняет эксперт.

Алексей Якубин считает, что намеки Вашингтона направлены в сторону Ирана и Северной Кореи, в меньшей степени — для Китая, однако он все же считает, что сейчас это очень яркие намеки именно для России. Впрочем, официальная реакция Москвы, несмотря на это, осталась довольно вялой.

"Россия боится оборвать нить идущего переговорного процесса. И мы это видим. На самом деле есть очевидная закулисная деятельность, но есть и такая публичная часть. Я думаю, что это сдерживает Россию. Во-вторых, я думаю, что россияне сами прекрасно понимают, что в контексте теневого флота статус этих кораблей не является российским с точки зрения юридического, международного и морского права", — напоминает он.

Именно поэтому россияне не ввязываются настолько активно в историю с захваченным танкером, так как сделать это будет означать публично подтвердить тему "теневого флота". Это и является показателем того, что они не видят в этой истории необходимости жестко ее раздувать.

"Россия думает, что лучше противостоять Штатам в других направлениях, чем бороться за условный танкер с неопределенным статусом. Поэтому Штаты здесь и получили быструю победу, он [Трамп] это так сейчас и преподносит. И, насколько я понимаю, в Белом доме это считают одним из элементов стимулирования России к переговорному процессу. То есть не просто так активизировались новые санкции. Белый Дом и Трамп считают это одной из своих карт", — подытоживает эксперт.

Политтехнолог и управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний считает, что если тенденция по остановке таких подсанкционных судов продолжится, то законопроект о санкциях уже и не понадобится для того, чтобы "прибить" экспорт России.

"Но он был бы очень полезен, если бы был внедрен. Если это будет принято в Конгрессе, то можно считать, что это навсегда. Это означает, что России "кирдык", как любят говорить. Для американцев нефть — прямо сейчас ключевой вопрос, которым они будут решать все проблемы и который будут контролировать", — считает эксперт.

Соединенные Штаты хотят контролировать весь рынок нефти с более масштабной целью — давления на Китай, который, в свою очередь, давит на Вашингтон из-за доступа к редкоземельным металлам.

США будут продолжать задерживать танкеры, а Украина будет продолжать топить танкеры. России от этого легче точно не станет Тарас Загородний

