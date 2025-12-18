В Ростове атаковали порт: что известно о пораженном судне "Валерий Горчаков" (фото, видео)

Танкер транспортирует нефтепродукты всех классов

В ночь на четверг, 18 декабря, в порту российского Ростова-на-Дону прогремели взрывы. Под атакой беспилотников оказалось важное судно. Предварительно, речь идет о танкере под названием "Валерий Горчаков".

Что нужно знать:

На танкере в результате происшествия возник пожар

Разлива нефтепродуктов удалось избежать

Погибли два члена экипажа, еще трое получили ранения

О повреждении танкера для транспортировки нефтепродуктов заявил мэр города Александр Скрябин:

"Силами оперативных служб ведется тушение пожара на танкере, который ранее пострадал возле причала в ЗЖМ (западном жилом массиве — ред.) в результате атаки БПЛА. Разлива нефтепродуктов удалось избежать".

Тем временем в социальных сетях пишут, что под ударом, вероятно, мог оказаться танкер "Валерий Горчаков". Это судно было построено в 1969 году как сухогрузный теплоход. Уже в 2004 году его переоборудовали из сухогруза в нефтеналивной танкер по проекту 156ST/5009, предназначенный для перевозки нефтепродуктов всех классов.

Удар по танкеру. Фото: Supernova+

Согласно информации в сети, в результате происшествия погибли два члена экипажа и еще трое получили ранения.

Где еще гремели взрывы

В соцсетях пишут, что взрывы были слышны этой ночью в российском городе Батайск.

Предварительно, город был атакован ракетами и дронами.

Под атакой была местная электроподстанция. Часть города осталась без света.

Ростов и Батайск на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что дроны СБУ разбомбили нефтетерминал в России. В результате атаки поражен танкер и инфраструктура порта.