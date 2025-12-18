В Ростове атаковали порт: что известно о пораженном судне "Валерий Горчаков" (фото, видео)
Танкер транспортирует нефтепродукты всех классов
В ночь на четверг, 18 декабря, в порту российского Ростова-на-Дону прогремели взрывы. Под атакой беспилотников оказалось важное судно. Предварительно, речь идет о танкере под названием "Валерий Горчаков".
Что нужно знать:
- На танкере в результате происшествия возник пожар
- Разлива нефтепродуктов удалось избежать
- Погибли два члена экипажа, еще трое получили ранения
О повреждении танкера для транспортировки нефтепродуктов заявил мэр города Александр Скрябин:
"Силами оперативных служб ведется тушение пожара на танкере, который ранее пострадал возле причала в ЗЖМ (западном жилом массиве — ред.) в результате атаки БПЛА. Разлива нефтепродуктов удалось избежать".
Тем временем в социальных сетях пишут, что под ударом, вероятно, мог оказаться танкер "Валерий Горчаков". Это судно было построено в 1969 году как сухогрузный теплоход. Уже в 2004 году его переоборудовали из сухогруза в нефтеналивной танкер по проекту 156ST/5009, предназначенный для перевозки нефтепродуктов всех классов.
Согласно информации в сети, в результате происшествия погибли два члена экипажа и еще трое получили ранения.
Где еще гремели взрывы
В соцсетях пишут, что взрывы были слышны этой ночью в российском городе Батайск.
Предварительно, город был атакован ракетами и дронами.
Под атакой была местная электроподстанция. Часть города осталась без света.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что дроны СБУ разбомбили нефтетерминал в России. В результате атаки поражен танкер и инфраструктура порта.