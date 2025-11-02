Дроны СБУ разбомбили нефтетерминал в России: появились подробности атаки на Туапсе (фото и видео)
После мощных ударов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера
Служба безопасности Украины и Силы обороны нанесли удары по нефтетерминалу в Туапсе в Краснодарском крае России. В результате атаки поражен танкер и инфраструктура порта.
Что нужно знать:
- В ночь на 2 ноября в Туапсе прогремели взрывы
- Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ во взаимодействии с другими Силами безопасности поразили танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного терминала
- Всего было зафиксировало пять прилетов БПЛА
Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных источников в Службе безопасности Украины.
Детали атаки
Сообщается, что беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ во взаимодействии с другими Силами безопасности и обороны поразили танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного терминала порта Туапсе.
Было зафиксировано пять попаданий беспилотников. В результате ударов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих погрузку и разгрузку танкеров.
Также были повреждены портовые здания.
Стоим указать, что в порту Туапсе расположены нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании "Роснефть".
"Служба безопасности продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, которая дает врагу ресурсы для агрессии против Украины. Пока война продолжается, "хлопок" на российских НПЗ и дальше будет ярко пылать", — сообщил информированный источник в СБУ.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 2 ноября в нескольких городах России гремели взрывы. Так же было громко на временно оккупированных территориях Украины.