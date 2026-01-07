"Це справжнє приниження": в Україні відреагували на захоплення США російського танкера

Операція пройшла без зіткнень, незважаючи на присутність поряд російських військових кораблів

Берегова охорона Сполучених Штатів Америки захопила в Атлантичному океані нафтовий танкер Marinera під російським прапором за порушення санкцій США. Нещодавно це судно ще ходило під назвою Bella 1.

Що потрібно знати:

Для захоплення танкера використовувалися кілька гелікоптерів і, як мінімум, одне судно

У момент операції поруч із танкером Marinera/Bella знаходилися російські військові судна, у тому числі російський підводний човен

У мережі вже висміяли безпорадність російських кораблів у цій ситуації

Про це у середу, 7 січня, повідомляє The Guardian. Наголошується, що берегова охорона країни успішно піднялася на борт нафтового танкера, не зустрівши опору. Для захоплення танкера використовувалися кілька гелікоптерів і щонайменше одне судно берегової охорони.

"Танкер Marinera, раніше відомий як Bella 1, був захоплений у Північній Атлантиці на підставі ордера, виданого федеральним судом США, після того, як його відстежив корабель берегової охорони США USCGC Munro", — пише видання, посилаючись на повідомлення Європейського командування США.

Згідно з даними системи відстеження суден MarineTraffic, судно Marinera знаходилося в Атлантичному океані між Ісландією та Великою Британією. США переслідували танкер з минулого місяця після того, як він спробував обійти американську блокаду підсанкційних нафтових суден навколо Венесуели.

За даними AP News, військові згодом передали контроль над судном правоохоронним органам. Про це заявив американський урядовець на правах анонімності.

Також Reuters пише, що в момент проведення операції в безпосередній близькості з танкером Marinera/Bella знаходилися російські військові судна, у тому числі російський підводний човен.

Довідка: У 2024 році судно потрапило під санкції США за передбачувану контрабанду вантажів для компанії, пов’язаної з ліванським бойовим угрупуванням "Хезболла", яку підтримує Іран. У грудні 2025 року в Карибському морі берегова охорона США спробувала піднятися на борт судна, яке прямувало до Венесуели. Судно відмовилося від абордажу та продовжило шлях через Атлантику.

Реакція мережі

На ситуацію в соціальних мережах уже відреагували українські блогери, політики та експерти. "Телеграф" зробив збірку з їхніх думок.

Бізнесмен і популярний блогер Роман Шрайк у своєму Telegram-каналі згадав підводний човен росіян, який був неподалік судна:

"Я вважаю, російський підводний човен повинен поступити в російських традиціях і з вигуком "так не дістанься ж нікому!" потопити танкер під російським прапором".

Пост Романа Шрайка. Скріншот: Telegram

Народний депутат Муса Магомедов на своїй сторінці у Facebook пише, що історія з судном Marinera, раніше відомим як Bella 1, стала показовою ілюстрацією того, як гучні заяви про силу закінчуються під час зустрічі з реальними можливостями Заходу.

"Тепер цікаво, що саме, або хто саме був на борту. І що розповість команда. І які "червоні лінії" чи "недружні кроки" Росія озвучить цього разу. Втім, це ще одне підтвердження простої речі: вдавати з себе гегемона й бути ним — різні історії. Скільки не позуй і не погрожуй, коли стикаєшся з реальною силою, залишається лише публічно висловлювати обурення. Інструментів завадити справжній силі зробити те, що вона хоче — немає. І танкер — це тільки один приклад, так у всьому. Там, де Росія бачить силу у відповідь, вона просто утирається й відповзає. А тому світовій спільноті треба не боятися її демонструвати", — відзначив він.

Пост Муси Магомедова. Скріншот: Facebook

Журналіст-міжнародник, політичний оглядач і блогер Іван Яковина підкреслив, що в момент захоплення судна поряд знаходилися кораблі російського військово-морського флоту, включаючи підводний човен, проте з якоїсь причини вони не стали втручатися.

"Американці таки захопили танкер російського тіньового флоту Марінера, який намагався втекти від Берегової охорони США з карибського моря аж до Мурманська. У момент захоплення поряд там знаходилися кораблі російського військово-морського флоту, включаючи підводнийу човен, але з якихось причин вони втручатися не стали", — зазначив він.

Пост Івана Яковини. Скріншот: Facebook

Український політолог Сергій Таран на своїй сторінці у Facebook пише, що захоплення танкера прямо на очах у військових кораблів Росії виглядає як справжнє приниження РФ.

Пост Сергія Тарана. Скріншот: Facebook

Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін у своєму Telegram-каналі пожартував на цю тему, опублікувавши фотографію держсекретаря США Марко Рубіо і назвавши його "новим капітаном танкера Marinera".

Спікер партії "Демократична сокира" з військово-промислового комплексу Михайло Гречухін (Ведмідь) на своїй сторінці у Facebook також акцентував увагу на тому, що російські кораблі навіть не спробували нічого зробити.

"Військові кораблі і підводний човен Росії знаходилися поряд з танкером під час захоплення, але нічого не зробили — тільки спостерігали, як американці беруть судно під контроль Розходимося. Третя світова відкладається", — говорить він.

Пост Михайла Гречухіна. Скріншот: Facebook

Український історик Андрій Плахонін на своїй сторінці у Facebook зазначає, що в цій історії особливо відчувається відсутність твіту Ілона Маска про "Третю світову".

Пост Андрія Плахоніна. Скріншот: Facebook

Військовий експерт Денис Попович також коментує подію із захопленням танкера, наголошуючи, що американці затримали танкер, навіть попри те, що його намагалися охороняти російські кораблі.

"Це той же танкер, який перевозив підсанкційну нафту до Венесуели й намагався замаскуватися під російським триколором. Можуть, коли захочуть!", — говорить він.

Пост Дениса Поповича. Скріншот: Facebook

Олексій Голобуцький відреагував на подію жартом, згадавши втоплений російський крейсер "Москва".

"Крейсер Москва поспішає на допомогу російському танкеру "Маринера", — зазначив він у підписі під картинкою.

Пост Олексія Голобуцького. Скріншот: Facebook

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні спецназівці СБУ атакували танкер тіньового флоту Росії у Середземному морі.