Украина могла ликвидировать российского генерала ГРУ, терроризировавшего Европу, – СМИ

Информация о поражении танкера официально не подтверждена

В Средиземном море Силы обороны Украины могли атаковать танкер теневого флота России. По предварительной информации на корабле могли находиться российские чиновники, ответственные за шпионаж дронами в Европе, саботаж и обход санкций, двое из них погибли.

Что нужно знать:

Информация о поражениях в Средиземном море танкера "теневого флота" России появилась на российских каналах

Атака могла быть совершена дронами, стартовавшими с безэкипажных катеров

На борту могли находиться генерал ГРУ Андрей Аверьянов и его заместители, он и еще один россиянин якобы погибли

Об этом сообщил российский журналист Александр Невзоров со ссылкой на сообщения российских пабликов. Информацию также распространили мониторинговые каналы, информирующие об атаках на территории России.

Российские источники утверждают, что "по сообщениям источников в специальных службах", российское судно было атаковано вскоре после полуночи 19 декабря в акватории Средиземного моря. По предварительной информации, говорится в сообщении, погиб высокопоставленный сотрудник одной из спецслужб.

Атака стала полной неожиданностью для экипажа. На борту судна началось возгорание. Отмечается, что удар якобы был нанесен безэкипажными катерами или торпедами нового ранее неизвестного типа.

Невзоров утверждает, что по предварительным данным, погибли двое россиян, которые били на судне, еще семеро получили ранения. По его мнению, удар по судну мог быть осуществлен Силами Обороны Украины с помощью дронов, стартовавших с безэкипажных катеров, вышедших из порта Греции и прошедших 500 км под водой.

По предварительным данным, пишет Невзоров, вместе с судном ликвидирован генерал ГРУ РФ Андрей Аверьянов. Такая же участь, по его данным, и нескольких его заместителей.

Аверьянов ответственен за теневые соглашения, убийства, взрывы, шпионаж в странах ЕС, саботаж и т.д. Он же стоит за подрывом самолета Пригожина, отравлением Скрипалей и т.д. Он проводил операции за границей по приказу Путина. Передвигался ЕС на судах "теневого флота". Объявлен в розыск в Чехии, — пишет Невзоров

Он отмечает, что данные уточняются. Важно: на момент публикации информации об атаке на этот танкер от Сил обороны Украины или других украинских официальных источников нет.

Генерал ГРУ РФ Андрей Аверьянов – что о нем известно

Андрей Аверьянов – российский генерал-майор, командир воинской части 29155 ГРУ, кавалер трех орденов Мужества, герой РФ. Воинская часть 29155 отвечает за диверсии и отравления "Новичком" в Европе. Именно команда Аверьянова отравила семью Скрипачей, пишет The Insider.

Андрей Аверьянов

Также его группа устраивала взрывы на складах вооружений в Чехии и Болгарии. По данным издания, Аверьянов и его подчиненные устраивали взрывы на территории европейских стран уже с 2011 года. Кроме того, считают расследователи, Аверьянов причастен к взрыву самолета главы ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина, в ходе которого тот погиб.

Как сообщал "Телеграф", на днях СБУ прямо в порту Новороссийска уничтожила российскую подлодку "Варшавянка". Он обстреливал Украину "Калибрамы".