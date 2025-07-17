Несколько раз пытались уничтожить: как выглядит сейчас могила Степана Бандеры (фото)

Несмотря на акты вандализма, волонтеры регулярно восстанавливают и поддерживают место в надлежащем состоянии

Могила Степана Бандеры, расположенная в немецком Мюнхене, остается важным и уважаемым местом памяти для многих украинцев в диаспоре и поклонников украинской истории. В настоящее время, благодаря неравнодушным людям, это место остается ухоженным.

Наталья Соломчак-Химий побывала там и показала фото с места захоронения украинского революционера.

Надгробие выполнено в виде высокого светлого каменного креста, установленного на прямоугольной основе. Территория вокруг могилы тщательно убрана, ее украшают свежие цветы, создающие яркий цветочный ковер.

Могила Степана Бандеры

Несмотря на то, что в последние годы место неоднократно подвергалось актам вандализма и разрушениям, волонтеры и активисты регулярно восстанавливают и поддерживают его в надлежащем состоянии.

Что известно о месте, где похоронен Бандера

Кладбище Вальдфридгоф в Мюнхене — одно из самых больших и самых известных городских кладбищ, известное своим живописным парком и художественными надгробиями.

Именно здесь похоронены известные украинские деятели, в частности, Степан Бандера. Кроме него, здесь покоятся многие другие украинские политики, военные и общественные деятели, которые сыграли важную роль в борьбе за украинскую государственность.

Ранее "Телеграф" сообщал, как выглядела могила Бандеры в январе 2025 года и где именно он похоронен.