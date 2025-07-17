Несколько раз пытались уничтожить: как выглядит сейчас могила Степана Бандеры (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Несмотря на акты вандализма, волонтеры регулярно восстанавливают и поддерживают место в надлежащем состоянии
Могила Степана Бандеры, расположенная в немецком Мюнхене, остается важным и уважаемым местом памяти для многих украинцев в диаспоре и поклонников украинской истории. В настоящее время, благодаря неравнодушным людям, это место остается ухоженным.
Наталья Соломчак-Химий побывала там и показала фото с места захоронения украинского революционера.
Надгробие выполнено в виде высокого светлого каменного креста, установленного на прямоугольной основе. Территория вокруг могилы тщательно убрана, ее украшают свежие цветы, создающие яркий цветочный ковер.
Несмотря на то, что в последние годы место неоднократно подвергалось актам вандализма и разрушениям, волонтеры и активисты регулярно восстанавливают и поддерживают его в надлежащем состоянии.
Что известно о месте, где похоронен Бандера
Кладбище Вальдфридгоф в Мюнхене — одно из самых больших и самых известных городских кладбищ, известное своим живописным парком и художественными надгробиями.
Именно здесь похоронены известные украинские деятели, в частности, Степан Бандера. Кроме него, здесь покоятся многие другие украинские политики, военные и общественные деятели, которые сыграли важную роль в борьбе за украинскую государственность.
Ранее "Телеграф" сообщал, как выглядела могила Бандеры в январе 2025 года и где именно он похоронен.