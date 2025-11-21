Лампадки с гербом, флаг и много живых цветов: как сейчас выглядит могила Андрея Парубия

Политика убили 30 августа 2025 года, расследование по этому делу продолжается

Андрей Парубий — бывший народный депутат Украины, спикер Верховной рады при Порошенко и известный украинский националист. Его убили 30 августа 2025 года, подозреваемого полиция уже задержала, продолжается расследование этого дела. Похоронили политика на Лычаковском кладбище во Львове.

"Телеграф" рассказывает, как сейчас выглядит место захоронения Андрея Парубия.

Могила с живыми цветами и флагом

Прощание с Парубием проходило во Львове, где он жил в последнее время. На прощальную церемонию собралось много людей, среди которых первые лица украинской политики. Похоронили политика на Лычаковском кладбище.

В День Достоинства и Свободы глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка опубликовал в Facebook свежее фото могилы Андрея Парубия.

Сегодня твой день, день твоей победы, потому что ты — комендант Майдана написал Олег Синютка

На фотографии можно увидеть, как сейчас выглядит могила экс-депутата. Видно, что там много свежих цветов, лампадки с украинским гербом, а также установлен большой флаг. Также есть несколько портретов улыбающегося политика, территория убрана и облагорожена.

