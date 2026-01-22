Продавала обувь и имела проблемы с алкоголем: что известно о "Мисс Гренландии 2025", выступившей против Трампа
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Девушка опубликовала эмоциональный пост против Трампа
В последние недели президент США Дональд Трамп усилил свои амбиции в отношении Гренландии, вызвав волну возмущения среди жителей острова и Королевства Дания. Не осталась в стороне и "Мисс Гренландия 2025" Викки Ребелла Риис, которая сделала емоциональное заявление против лидера США.
Что изветно:
- Дональд Трамп хочет установить контроль США над Гренландией — самым большим островом мира
- "Мисс Гренландия 2025" Викки Ребелла Риис возмутилась заявлениями Трампа, подчеркнув, что ее родина — не "стратегический актив"
- Викки Ребелла Риис получила титул в 21 год и пережила немало трудностей, в частности боролась с алкогольной зависимостью
Что "Мисс Гренландия 2025" сказала о Дональде Трампе
Жителей Гренландии, полуавтономной территории Королевства Дании, возмутили заявления президента США Дональда Трампа о необходимости "приобрести" остров по соображениям безопасности.
"Мисс Гренландия 2025" Викки Ребелла Риис на своей странице в Instagram выразила протест, заявив, что Гренландия — не "стратегический актив", а живое место с собственной культурой, голосом и правом на самоопределение.
Риис возмутилась тем, что ее родину пытаются свести к объекту недвижимости, который можно "купить", и посоветовала властям США сосредоточиться на внутренних проблемах в стране.
Я была глубоко шокирована, услышав слова Трампа. Я одновременно испытывала страх, тревогу и растерянность. Как можно говорить о такой огромной и красивой земле, богатой духом, историей и доброжелательными людьми, как о чем-то, что можно "купить"?
Что известно о "Мисс Гренландия 2025"
Викки получила титул в 21 год и это событие стало значимым для острова, поскольку Гренландия редко участвует в международных конкурсах красоты. Последний раз официальное участие было в 1990-х, а в 2024 году страна дебютировала в Miss Grand International.
Девушка родилась и провела детство в городе Какорток, затем переехала в Нуук. В 14 лет она отправилась в Данию для обучения в школе-интернате, чтобы подтянуть язык и получить новый опыт. Позже Викки училась на рецепциониста в Ольборге. В тот период ее употребление алкоголя быстро переросло в зависимость, с которой она боролась в течение года. Чтобы восстановиться, она переехала в маленький городок Кангерлуссуак, занялась здоровьем, силовыми тренировками и снова ощутила гармонию с природой.
До победы в конкурсе красоты Викки работала помощником в магазине Shayed Shoes. Девушка любит походы и парусный спорт, а также мечтает создать собственную линию натуральных косметических продуктов и вдохновлять других преодолевать трудности и заботиться о себе.
"Телеграф" писал ранее, как выглядит новая "Мисс Украина 2025" из Одессы. Валерии Лисовской всего 18 лет.