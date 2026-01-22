Продавала обувь и имела проблемы с алкоголем: что известно о "Мисс Гренландии 2025", выступившей против Трампа

Девушка опубликовала эмоциональный пост против Трампа

В последние недели президент США Дональд Трамп усилил свои амбиции в отношении Гренландии, вызвав волну возмущения среди жителей острова и Королевства Дания. Не осталась в стороне и "Мисс Гренландия 2025" Викки Ребелла Риис, которая сделала емоциональное заявление против лидера США.

Что изветно:

Дональд Трамп хочет установить контроль США над Гренландией — самым большим островом мира

"Мисс Гренландия 2025" Викки Ребелла Риис возмутилась заявлениями Трампа, подчеркнув, что ее родина — не "стратегический актив"

Викки Ребелла Риис получила титул в 21 год и пережила немало трудностей, в частности боролась с алкогольной зависимостью

Что "Мисс Гренландия 2025" сказала о Дональде Трампе

Жителей Гренландии, полуавтономной территории Королевства Дании, возмутили заявления президента США Дональда Трампа о необходимости "приобрести" остров по соображениям безопасности.

"Мисс Гренландия 2025" Викки Ребелла Риис на своей странице в Instagram выразила протест, заявив, что Гренландия — не "стратегический актив", а живое место с собственной культурой, голосом и правом на самоопределение.

Как выглядит "Мисс Гренландия 2025", Фото: @vic_riis

Риис возмутилась тем, что ее родину пытаются свести к объекту недвижимости, который можно "купить", и посоветовала властям США сосредоточиться на внутренних проблемах в стране.

Я была глубоко шокирована, услышав слова Трампа. Я одновременно испытывала страх, тревогу и растерянность. Как можно говорить о такой огромной и красивой земле, богатой духом, историей и доброжелательными людьми, как о чем-то, что можно "купить"? Викки Ребелла Рии

"Мисс Гренландия 2025" выступила против Трампа, Фото: @vic_riis

Что известно о "Мисс Гренландия 2025"

Викки получила титул в 21 год и это событие стало значимым для острова, поскольку Гренландия редко участвует в международных конкурсах красоты. Последний раз официальное участие было в 1990-х, а в 2024 году страна дебютировала в Miss Grand International.

Викки Ребелла Риис стала "Мисс Гренландия 2025", Фото: @vic_riis

Девушка родилась и провела детство в городе Какорток, затем переехала в Нуук. В 14 лет она отправилась в Данию для обучения в школе-интернате, чтобы подтянуть язык и получить новый опыт. Позже Викки училась на рецепциониста в Ольборге. В тот период ее употребление алкоголя быстро переросло в зависимость, с которой она боролась в течение года. Чтобы восстановиться, она переехала в маленький городок Кангерлуссуак, занялась здоровьем, силовыми тренировками и снова ощутила гармонию с природой.

У "Мисс Гренландия 2025" были проблемы с алкоголем, Фото: @vic_riis

До победы в конкурсе красоты Викки работала помощником в магазине Shayed Shoes. Девушка любит походы и парусный спорт, а также мечтает создать собственную линию натуральных косметических продуктов и вдохновлять других преодолевать трудности и заботиться о себе.

"Мисс Гренландия 2025" Викки Ребелла Риис, Фото: @vic_riis

