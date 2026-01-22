Продавала взуття та мала проблеми з алкоголем: що відомо про "Міс Гренландію 2025", яка виступила проти Трампа

Дівчина опублікувала емоційний пост проти Трампа

В останні тижні президент США Дональд Трамп посилив свої амбіції щодо Гренландії, викликавши хвилю обурення серед мешканців острова та Королівства Данія. Не залишилася осторонь і "Міс Гренландія 2025" Віккі Ребелла Ріїс, яка зробила емоційну заяву проти лідера США.

Що відомо:

Дональд Трамп хоче встановити контроль США над Гренландією – найбільшим островом світу

"Міс Гренландія 2025" Віккі Ребелла Ріїс обурилася заявами Трампа, наголосивши, що її батьківщина — не "стратегічний актив"

Віккі Ребелла Ріїс здобула титул у 21 рік і пережила чимало труднощів, зокрема боролася з алкогольною залежністю

Що "Міс Гренландія 2025" сказала про Дональда Трампа

Мешканців Гренландії, напівавтономної території Королівства Данії, обурили заяви президента США Дональда Трампа про необхідність "придбати" острів із міркувань безпеки.

"Міс Гренландія 2025" Віккі Ребелла Ріїс на своїй сторінці в Instagram висловила протест, заявивши, що Гренландія — не "стратегічний актив", а живе місце з власною культурою, голосом та правом на самовизначення.

Як виглядає "Міс Гренландія 2025", Фото: @vic_riis

Ріїс обурилася тим, що її батьківщину намагаються звести до об’єкта нерухомості, який можна "купити", і порадила владі США зосередитись на внутрішніх проблемах у країні.

Я була глибоко шокована, почувши слова Трампа. Я одночасно відчувала страх, тривогу та розгубленість. Як можна говорити про таку величезну і красиву землю, багату духом, історією та доброзичливими людьми, як про щось, що можна "купити"? Віккі Ребелла Ріїс

"Міс Гренландія 2025" виступила проти Трампа, Фото: @vic_riis

Що відомо про "Міс Гренландія 2025"

Віккі здобула титул у 21 рік і ця подія стала значущою для острова, оскільки Гренландія рідко бере участь у міжнародних конкурсах краси. Востаннє офіційна участь була у 1990-х, а у 2024 році країна дебютувала у Miss Grand International.

Віккі Ребелла Ріїс стала "Міс Гренландія 2025", Фото: @vic_riis

Дівчина народилася та провела дитинство у місті Какорток, потім переїхала до Нуука. У 14 років вона вирушила до Данії для навчання в школі-інтернаті, щоб підтягнути мову та отримати новий досвід. Пізніше Віккі навчалася на рецепціоніста в Ольборзі. У той період її вживання алкоголю швидко переросло у залежність, з якою вона боролася протягом року. Щоб відновити сили, вона переїхала до маленького містечка Кангерлуссуак, присвятилася здоров’ю та силовим тренуванням і знову відчула гармонію з природою.

"Міс Гренландія 2025" мала проблеми з алкоголем, Фото: @vic_riis

До перемоги у конкурсі краси Віккі працювала помічником у магазині Shayed Shoes. Дівчина любить походи та вітрильний спорт, а також мріє створити власну лінію натуральних косметичних продуктів та надихати інших долати труднощі та піклуватися про себе.

"Міс Гренландія 2025" Віккі Ребелла Ріїс, Фото: @vic_riis

